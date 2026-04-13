Het Liane 360° lichtsnoer combineert premium design en slimme verlichting perfect. Dankzij de 360° lichtgloed worden de architectonische lijnen van je huis subtiel geaccentueerd voor een stijlvolle en verfijnde uitstraling. Liane is ontworpen met OmniGlow-technologie en levert een ultra-soepele, uniforme lichtlijn, die diepte, warmte en subtiele elegantie toevoegt aan minimalistische interieurs. Schakel moeiteloos over van helder wit licht voor taken, warmwit licht voor ontspanning of subtiele kleurverlopen om de sfeer te bepalen. Voeg subtiel karakter toe aan de keuken en woonruimtes, door het tegen muren en langs plafondlijnen te laten lopen. Monteer het boven werkbladen en vorm de lichtslang tot een unieke sculpturale blikvanger. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die op jouw leven zijn afgestemd.

Uniform 360° wit en gekleurd licht

OmniGlow ultravloeiende kleurverlopen

Knip op maat en monteer naar wens

Slimme bediening met de Hue app

Voeding en accessoires inbegrepen