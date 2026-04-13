Philips Hue Play HDMI sync box 4K
De huidige prijs is 149,99 €
De huidige prijs is 149,99 €
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Over de Philips Hue Play HDMI sync box 4K
Ontdek de wereld van Hue entertainment op je tv met de Hue HDMI sync box 4K. Geniet van films, series en games die tot leven komen met verlichting die meebeweegt met kleuren op je scherm en ga van kijken naar beleven. Synchroniseer de Hue verlichting moeiteloos met je favoriete content en geniet van vloeiende, heldere beelden die elk moment op het scherm zonder onderbreking volgen, dankzij de 4K-resolutie en een verversingssnelheid van 60Hz. Dankzij het compact ontwerp en de eenvoudige HDMI-installatie past de Hue Play Sync Box 4K moeiteloos in iedere entertainmentruimte. Stel je entertainmentruimte in via de Hue app, synchroniseer je lampen met de Hue Play Sync Box 4K en personaliseer vervolgens de ervaring voor alles wat je kijkt of speelt.
- Ondersteunt 4K-resolutie bij 60 Hz
- Synchroniseer content via de Hue app
- Eenvoudig, compact ontwerp
- Voeg tot 10 lampen toe met de Hue Bridge
- Eenvoudige installatie en configuratie
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103141644
Design en afwerking
- Kleur
- Mat zwart
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Nominale levensduur
- 10.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Inclusief batterijen
- Nee
- Type stekker
- Type C
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103141644
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,35 kg
- Hoogte
- 174 mm
- Lengte
- 79 mm
- Breedte
- 146 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004315002
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 1,2
- Energieverbruik
- 5
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 1.000
- Totale hoogte
- 23 mm
- Totale lengte
- 117 mm
- Totale breedte
- 87 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 100-240 V AC
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Nee
- Montagemogelijkheden
- Draagbaar
De lamp
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- No
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Ja
- Videoresolutie
- 4K60
- Videoformaten
- NA
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Not applicable
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar