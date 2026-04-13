Ontdek de wereld van Hue entertainment op je tv met de Hue HDMI sync box 4K. Geniet van films, series en games die tot leven komen met verlichting die meebeweegt met kleuren op je scherm en ga van kijken naar beleven. Synchroniseer de Hue verlichting moeiteloos met je favoriete content en geniet van vloeiende, heldere beelden die elk moment op het scherm zonder onderbreking volgen, dankzij de 4K-resolutie en een verversingssnelheid van 60Hz. Dankzij het compact ontwerp en de eenvoudige HDMI-installatie past de Hue Play Sync Box 4K moeiteloos in iedere entertainmentruimte. Stel je entertainmentruimte in via de Hue app, synchroniseer je lampen met de Hue Play Sync Box 4K en personaliseer vervolgens de ervaring voor alles wat je kijkt of speelt.

Ondersteunt 4K-resolutie bij 60 Hz

Synchroniseer content via de Hue app

Eenvoudig, compact ontwerp

Voeg tot 10 lampen toe met de Hue Bridge

Eenvoudige installatie en configuratie