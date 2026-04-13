De slimme G125-lamp is de grootste vintage lamp, eentje die echt een statement maakt. De lamp geeft warm tot koelwit licht, heeft een elegante gloeiende binnenspiraal, een standaard B22-fitting en beschikt over alle slimme functies van het systeem.

White ambiance filament

Geschikt voor Bluetooth

Hue Bridge is ingeschakeld

Warm- tot koelwit

Directe bediening via Bluetooth

Bediening met app of stem*

Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden