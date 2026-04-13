G125 globe - B22 slimme lamp
Tijdelijk niet op voorraad
Over de G125 globe - B22 slimme lamp
De slimme G125-lamp is de grootste vintage lamp, eentje die echt een statement maakt. De lamp geeft warm tot koelwit licht, heeft een elegante gloeiende binnenspiraal, een standaard B22-fitting en beschikt over alle slimme functies van het systeem.
- White ambiance filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Warm- tot koelwit
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514301566
Lampafmeting
- Afmetingen (bxhxd)
- 125x191
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 15.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- ≥80
- Kleurtemperatuur
- 2200-4500 K
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8719514301566
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Brutogewicht
- 0,26 kg
- Hoogte
- 20,9 cm
- Lengte
- 14 cm
- Breedte
- 14,6 cm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929002478201
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8719514301566
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5
- Energie-efficiëntielabel (EEL)
- G
- Energieverbruik
- 7
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 191 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 550
- Diameter
- 125 mm
- Gewicht
- 112
- Lamptechnologie
- Led
- Fittinghouder/lampfitting
- B22
- IP-classificatie
- IP20
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 550
- EPREL-registratienummer
- 400281
De lamp
- Vormfactor
- G125
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lichtstroom
- Warm- tot koelwit licht
- Lichtstroom in lumen
- 550 lm
- Arbeidsfactor
- 0.6
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
- Starten
- Direct 100% lichtsterkte
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- HomeKit-compatibel
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Stemassistenten (Hue Bridge vereist)
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- iOS, Android
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar