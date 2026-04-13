G125 globe - B22 slimme lamp

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Close-up van de voorkant van Hue White ambiance filament G125 globe - B22 slimme lamp
Close-up van de achterkant van Hue White ambiance filament G125 globe - B22 slimme lamp
Beschreven afmetingen van Hue White ambiance filament G125 globe - B22 slimme lamp
Product packaging showing a large clear light bulb with spiral filament and compatibility icons for Alexa and Google Assistant.
A collection of clear glass filament bulbs with visible spiral LEDs hanging from black pendant fixtures, illuminated above a surface.
A group of filament-style smart bulbs suspended from the ceiling, emitting spiral-shaped light, with background window blinds.
Pendant smart bulbs provide a soft ambient glow in a modern kitchen and dining area with neutral furniture and warm lighting.
Tijdelijk niet op voorraad

Over de G125 globe - B22 slimme lamp

De slimme G125-lamp is de grootste vintage lamp, eentje die echt een statement maakt. De lamp geeft warm tot koelwit licht, heeft een elegante gloeiende binnenspiraal, een standaard B22-fitting en beschikt over alle slimme functies van het systeem.

  • White ambiance filament
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Warm- tot koelwit
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
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