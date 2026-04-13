Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
90,98 €
Huidige prijs is 90,98 €, oorspronkelijke prijs is 129,99 €
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Over de Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Vind het juiste licht voor je dagelijkse activiteiten met de Philips Hue starterkit. Deze kit bestaat uit drie slimme white ambiance LED-lampen met E27-fitting, een Hue bridge en een dimmer switch. Deze laatste is een draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt in- en uitschakelen, dimmen en kiezen tussen diverse voorgeprogrammeerde lichtrecepten. Via de app kan je tot wel 50.000 wittinten kiezen en je verlichting zo instellen voor extra focus of energie of een ontspannen avond. Met de bijgeleverde Hue bridge heb je toegang tot alle uitgebreide verlichtingsfuncties, zoals draadloos dimmen, routines en timers. Draai gewoon de Hue lampen in je bestaande verlichting en ontdek de vele mogelijkheden in de Philips Hue app!
- White ambiance
- Tot 800 lumen*
- Warm- tot koelwit licht
- Inclusief Hue Bridge
- Eenvoudige installatie
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8718699673345
Lampkenmerken
- Vormfactor
- A60
Lampafmeting
- Afmetingen (bxhxd)
- 60x110
Design en afwerking
- Kleur
- White
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Nominale levensduur
- 25.000
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking
- -20 °C t/m 45 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Dimbaar met Hue app en dimmer
- Ja
Garantie
- 2 jaar
- Ja
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- ≥80
- Kleurtemperatuur
- 2200-6500 K
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 806
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 570
- Lamptechnologie
- Led
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8718699673345
- Nettogewicht
- 0,55 kg
- Brutogewicht
- 0,74 kg
- Hoogte
- 10,1 cm
- Lengte
- 21 cm
- Breedte
- 21 cm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929002216903
Verpakkingsinformatie
- EAN
- 8718699673345
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5 W
Afmetingen en gewicht van product
- Diameter
- 60 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Gewicht
- 72
- Fittinghouder/lampfitting
- E27
- IP-classificatie
- IP20
- Montagemogelijkheden
- Wand, Staande lamp
- Max. aantal lampen per schakelaar
- 50 (met Hue Bridge)
De Bridge
- Frequentieband
- 2400-2483.5 MHz
- Hoogte
- 26 mm
- Lengte x breedte
- 88 x 88 mm
- Max. aantal lampen
- 50
- Montagemogelijkheden
- Desktop, Wand
- Voedingsadapter
- 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
- Energieverbruik
- 250mA max
De lamp
- Hoogte
- 110 mm
- Ingangsspanning
- 220V-240V
- Lichtstroom
- Warm- tot koelwit licht
- Lichtstroom in lumen
- 806 lm bij 4000 K
- Max. werkvermogen
- 8,5 W
- Arbeidsfactor
- >0.5
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
- Starten
- Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen
- 8,5 W
- Vermogensequivalent
- 60 W
- Diep dimbaar
- Ja
De schakelaar
- Inclusief batterijen
- 1 x CR2450
- Levensduur
- 50.000 clicks
- Minimale levensduur batterij
- 3
- Montagemogelijkheden
- muur, los
- Speciale functies
- Niet van toepassing
- Diepte schakelaar
- 11 mm
- Hoogte van de schakelaar
- 92 mm
- Breedte schakelaar
- 35 mm
- Gewicht inclusief wandplaat
- 67 g
- Gewicht schakelaar
- 37 g
Wat wordt ondersteund
- HomeKit-compatibel
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Stemassistenten (Hue Bridge vereist)
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date, except Hue bridge minimum of 36 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- iOS, Android
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Product Documentation
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar