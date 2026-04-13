OmniGlow LED-strip voor buiten - 10 m
De huidige prijs is 54,99 €
De huidige prijs is 54,99 €
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Over de OmniGlow LED-strip voor buiten - 10 m
Creëer een levendige sfeer voor buiten met een perfect lijntje licht. OmniGlow LED-strip voor buiten zorgt voor licht met soepele kleurovergangen voor ieder moment – of je nu een feestje hebt op het terras, ontspant op het gazon of gasten verwelkomt bij de voordeur. Dankzij de Omnoglow-technologie, zijn zichtbare LED-strips niet langer aanwezig, met een mooi diffuus licht als resultaat. Je hoeft de lichtstrip niet te verstoppen: Gebruik in het zicht en geniet ervan als directe verlichting. OmniGlow bepaalt niet alleen de sfeer, maar is met het ultraheldere echt witte licht van 2100 lumen ook ideaal voor praktische buitenverlichting. Schakel moeiteloos tussen mooie sfeer en taakverlichting. Leid OmniGlow langs de randen van het terras, over het balkon en zelfs de gevel, daklijn en paden van je huis. Dankzij het weerbestendige ontwerp presteert hij het hele jaar door. Snijd de lichtstrip op maat voor je ruimte en sluit hem weer af met de apart verkochte afdichtingsset. Geniet van moeiteloze bediening, personalisering en automatiseringen met de Hue app en spraakassistenten.
- OmniGlow ultravloeiende kleurverlopen
- Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync
- Ultrahelder, echt wit licht
- Tot 2100 lumen
- Snijden en afdichten (set afzonderlijk verkrijgbaar)
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103167125
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Matwit
- Materiaal
- Silicone
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- -20 tot +45 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 120
- Kleurweergave-index (CRI)
- 80
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 1.5
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 50
Lichtsnoer/lightstrip
- Knipmogelijkheden
- Ja
- Uitbreidbaarheid
- Nee
- Ingangsspanning
- 24V
- Lengte
- 10.000 mm
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Balkon, Tuin, Buiten, Terras
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103167125
- Nettogewicht
- 1,74 kg
- Brutogewicht
- 2,06 kg
- Hoogte
- 296 mm
- Lengte
- 296 mm
- Breedte
- 105 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004438601
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,50
- Energieverbruik
- 30
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 30
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 2.500
- Totale hoogte
- 8,5 mm
- Totale lengte
- 10.000 mm
- Totale breedte
- 17 mm
- Kabellengte naar eerste LED
- 500 mm
- Lengte van string
- 10.000 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lichtsterkte in lumen bij 4000 K
- 1.970
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- IP-classificatie
- IP67 (voedingsunit IP44)
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Lichtsterkte in lumen bij 2700 K
- 1.740
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
De lamp
- Vormfactor
- 17mm*8.5mm*10000mm
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar