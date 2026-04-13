Signe gradiënt-hanglamp

Nieuw
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Signe gradiënt-hanglamp
Tijdelijk niet op voorraad

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Over de Signe gradiënt-hanglamp

Hoogwaardig architecturaal ontwerp en slimme verlichting komen samen met de Signe gradient-hanglamp. Het elegante ontwerp vormt een stijlvol accent in elk interieur en combineert verfijnde esthetiek met slimme verlichting. Hang het minimalistische, ultradunne profiel horizontaal van het plafond en draai het, zo kan je bepaalde elementen van je interieur mooi uitlichten. Het effect is een lamp die lijkt te zweven en een prachtig, subtiel element vormt voor de keuken, het thuiskantoor of leefruimtes. Geavanceerde technologie in kleurverloop kleurt de muren met lichteffecten en geven de ruimte warmte en diepte. Ga moeiteloos over van warme witte tinten voor een ontspannende sfeer naar functioneel koel wit en direct licht voor taken, en subtiele decoratieve kleurgradiënten om de sfeer te bepalen. De Signe gradient-hanglamp is gemaakt van nauwkeurig vervaardigd aluminium voor een verfijnde uitstraling. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die zijn afgestemd op hoe jij leeft.

  • Hue White and color gradient
  • Wallwashing-effecten en direct licht
  • Roteren om het licht daar te laten schijnen waar het nodig is
  • Ultradun profiel
  • Zwarte aluminium afwerking
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