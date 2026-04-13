Signe gradient-unit
De huidige prijs is 299,99 €
De huidige prijs is 299,99 €
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Over de Signe gradient-unit
Hoogwaardig architecturaal ontwerp en slimme verlichting komen samen met de Signe gradient-unit. Het elegante ontwerp vormt een stijlvol accent in elk interieur en combineert verfijnde esthetiek met slimme verlichting. Plaats het minimalistische, ultradunne profiel verticaal tegen een wand in de woonkamer, slaapkamer of het thuiskantoor, steek de stekker in het stopcontact en licht gewenste kenmerken van de ruimte uit. Geavanceerde technologie in kleurverloop kleurt de muren met lichteffecten en geven de ruimte warmte en diepte. Ga moeiteloos over van warme witte tinten voor een ontspannende sfeer naar subtiele decoratieve kleurgradiënten om de sfeer te bepalen. De Signe gradient-unit is gemaakt van nauwkeurig vervaardigd aluminium voor een verfijnde uitstraling. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die zijn afgestemd op hoe jij leeft.
- Hue White and color gradient
- Lichteffecten op muren
- Ultradiep dimmen tot 0,1%
- Ultradun profiel
- Zwarte aluminium afwerking
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103149589
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Aluminium
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- +5 tot +35 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Nee
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Draagbaar
- Nee
- Type stekker
- Type C, Type G
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 360
- Kleurweergave-index (CRI)
- 90
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 127,5
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Thuiskantoor, Woonkamer, Studeerkamer
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103149589
- Nettogewicht
- 0,92 kg
- Brutogewicht
- 2,25 kg
- Hoogte
- 138 mm
- Lengte
- 1.906 mm
- Breedte
- 177 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004322301
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,1
- Energieverbruik
- 20
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 20
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 2.500
- Totale hoogte
- 1.795 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Diameter
- 22 mm
- Lamptechnologie
- Niet van toepassing
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- n/a
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Staande lamp
De lamp
- Vormfactor
- Linear
- Lichtstroom in lumen
- 2550 lm bij 6500 K
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 8.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar