Signe Tube hanglamp
De huidige prijs is 349,99 €
De huidige prijs is 349,99 €
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Over de Signe Tube hanglamp
Premium architecturaal design en slimme verlichting komen samen in de Philips Hue Signe Tube Hanglamp. Het elegante ontwerp vormt een stijlvol accent in elk interieur en combineert verfijnde esthetiek met slimme verlichting. Hang het ultraslanke profiel horizontaal aan het plafond en sluit aan op het stopcontact. Richt het licht naar de muur, naar boven of beneden op bureaus, werkbladen en andere oppervlakken. Het resultaat is een zwevend lichteffect dat perfect past in de keuken, woonkamer of het thuiskantoor. Geavanceerde technologie in kleurverloop kleurt de muren met lichteffecten en geven de ruimte warmte en diepte. Dankzij geavanceerde LED-technologie worden muren gevuld met indrukwekkende lichtverlopen die diepte en sfeer toevoegen aan elke ruimte. De Signe tube - hanglamp is vervaardigd uit hoogwaardig zwart aluminium, voor een verfijnde uitstraling. Met de bekroonde Hue app beschik je over slimme bediening, automatiseringen en gepersonaliseerde scènes die op jouw leven zijn afgestemd.
- Hue White and color gradient
- Lichteffecten op muren
- Ultradiep dimmen tot 0,1%
- Omhoog of omlaag schuiven om de lamp te positioneren
- Ultradun, zwarte aluminium afwerking
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103149466
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Aluminium
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur
- +5 tot +35 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Na de installatie
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Type stekker
- Type C, Type G
Lichtkenmerken
- Bundelhoek
- 360
- Kleurweergave-index (CRI)
- 90
- Kleurtemperatuur
- 1000-20000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.)
- 127,5
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Thuiskantoor, Woonkamer, Studeerkamer
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103149466
- Nettogewicht
- 1,11 kg
- Brutogewicht
- 2,24 kg
- Hoogte
- 138 mm
- Lengte
- 1.412 mm
- Breedte
- 177 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004321901
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,1
- Energieverbruik
- 20
- Energieverbruik kWh/1.000 uur
- 20
Afmetingen en gewicht van product
- Kabellengte
- 2.500
- Totale hoogte
- 1.297 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Diameter
- 22 mm
- Lamptechnologie
- Niet van toepassing
- Lichtkleur
- Kleurverloop en wit licht (RGBICW)
- Netspanning
- 220-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- n/a
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse II en III - combinatie van DI en SELV
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal lichtbronnen
- 1
- Sensor radiofrequentie
- MotionAwareTM
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Ja
- Montagemogelijkheden
- Plafondlamp
De lamp
- Vormfactor
- Linear
- Lichtstroom in lumen
- 2550 lm bij 6500 K
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 8.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar