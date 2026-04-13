Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch

69,96 €

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Close-up van de voorkant van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Close-up van de achterkant van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Beschreven afmetingen van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Beschreven afmetingen van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Verpakking van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Gebruik van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Gebruik van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Demonstratie van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Demonstratie van Hue White Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch
Tijdelijk niet op voorraad

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Over de Starterkit: 3 E27 slimme lampen (800) + dimmer switch

Haal meer uit je verlichting met een Philips Hue white starterkit E27, die bestaat uit drie Hue white LED-lampen die warmwit licht geven, een Hue bridge en een draadloze dimmer switch. De dimmer switch is een draadloze schakelaar waarmee je de lampen kunt dimmen en in- of uitschakelen. Draai de slimme lampen eenvoudig in je bestaande armaturen en koppel ze vervolgens moeiteloos via de Philips Hue app met de Hue bridge, het hart van je slimme systeem. Vanaf dat moment heb je toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties die Philips Hue te bieden heeft, zoals draadloos o.a. dimmen, routines en timers.

  • White
  • Tot 800 lumen*
  • Warm wit licht
  • Inclusief Hue Bridge
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