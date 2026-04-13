Breng je Hue thuisentertainment naar een hoger niveau met de Play Gradient lightstrip pro. OmniGlow-technologie creëert ultravloeiende, uniforme, kleurrijke lichteffecten op de muren, die aansluiten op de inhoud van films en series. Geniet van een filmische ervaring: scènes komen tot leven met heldere kleuren, terwijl donkere momenten sfeervol aanvoelen dankzij het diepe dimvermogen. Chromasync zorgt voor een exacte kleurafstemming van meerdere Hue lampen. Synchroniseer je lampen op jouw manier met de Hue Sync TV-app, Hue scherm-sync of HDMI Sync Box. Gebruik de LED-strip om de perfecte sfeer te creëren voor het kijken van tv, wanneer je niet synchroniseert. Knip de strip op maat en installeer deze eenvoudig op de achterkant van je tv met de meegeleverde beugels. Bedien de strip en pas deze moeiteloos aan met de bekroonde Hue app.

Ultravloeiende gradient wallwashing

OmniGlow-technologie

Nauwkeurige kleurafstemming van Chromasync

Geschikt voor tv's tot 85 inch

Synchronisatieapparaat en Hue app vereist