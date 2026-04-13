Philips Hue Play gradient lightstrip montagebeugels

Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play gradient lightstrip montagebeugels
Binnenkort verkrijgbaar

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Over de Philips Hue Play gradient lightstrip montagebeugels

Installeer of herinstalleer eenvoudig je Play gradient LED-strip aan de achterkant van de tv, met deze speciaal ontworpen montagebeugels.

  • Zelfklevende LED strip voor tv
  • Robuust ontwerp
  • Zwart
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