Philips Hue Play gradient lightstrip pro beugels

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Binnenkort verkrijgbaar

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Over de Philips Hue Play gradient lightstrip pro beugels

Installeer je Play gradient LED strip pro of installeer deze opnieuw aan de achterkant van je tv, met deze speciaal ontworpen bevestigingsbeugels.

  • Zelfklevende LED strip voor tv
  • Robuust ontwerp
  • Zwart
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