Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85" + schermsync

219,99 €

Nieuw
Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Close-up van de achterkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Close-up van de achterkant van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Gebruik van LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85&quot; + schermsync
Op voorraad

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Over de Philips Hue Play sync kit: gradient lightstrip 85" + schermsync

Ontdek de wereld van Hue entertainment met deze sync kit, inclusief een apparaat voor tv-schermsynchronisatie en gekleurde gradient lightstrips. De fisheye-lens van de schermsync legt alles op het scherm vast en synchroniseert de inhoud met de LED-strip, waardoor kleuren optimaal worden gesynchroniseerd met wall-washing effecten die in real time reageren. Stel alles eenvoudig in via de Hue app en geniet als nooit tevoren van je favoriete films, series en games!

  • Geoptimaliseerde kleurmatching op het scherm
  • Volledige schermopname met fisheye-lens
  • Kleurrijke lichteffecten op muren
  • Geschikt voor tv's tot 85 inch
  • Bedien en configureer met de Hue app
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