Bescherm je kostbaarste bezit met de zwarte Hue 2K beveiligingscamera met batterij. Haarscherpe, ultraheldere video in 2K HD, aangedreven door een hoge pixeldichtheid, zodat je elk detail kunt zien, dag en nacht. Gemaakt voor gebruik binnen en buiten en uitgerust met slimme bewegingsdetectie, voor 24/7 beveiliging. Bovendien werkt het naadloos samen met je Hue verlichting om lichtalarmen te activeren of lampen in te schakelen wanneer activiteit wordt gedetecteerd. Zo wordt je hele verlichtingssysteem een slimme beveiligingspartner.

Naadloze integratie met Philips Hue lampen

Ontvang waarschuwingen wanneer beweging wordt gedetecteerd

2K-video voor haarscherpe details

Voor binnen en buiten gebruik

Oplaadbare batterij