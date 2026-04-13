Uitbreidingsset wandpaneel driehoek
De huidige prijs is 49,99 €
De huidige prijs is 49,99 €
Nieuw
Tijdelijk niet op voorraad
Wil je weten wanneer dit product weer op voorraad is?
Meld je dan aan en ontvang per e-mail een bericht. Je ontvangt maar één e-mail. Check het Philips Hue Privacybeleid voor meer informatie.
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Over de Uitbreidingsset wandpaneel driehoek
Nanoleafpanelen die via de wandlampmodule werken met Philips Hue. Bedien je panelen samen met je andere lampen in de Hue app. Alleen beschikbaar wanneer aangeschaft met de Hue wandlampmodule. Niet apart verkocht.
- Nanoleaf-lichtpanelen
- Werkt die via de wandlampmodule met Philips Hue
- Bedienen in de Hue app, met je stem en met accessoires
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8721103170293
Lampkenmerken
- Dimbaar
- Ja
Design en afwerking
- Kleur
- White
- Materiaal
- Kunststof
Duurzaamheid
- Aantal schakelcycli
- 2.502
- Bereik omgevingstemperatuur
- 0 tot +40 °C
- Nominale levensduur
- 25.000
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Verstelbare hoogte
- Nee
- Draaibare spot
- No
- Inclusief batterijen
- Nee
- Kies uw kleur
- Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Type stekker
- Type C
Lichtkenmerken
- Kleurweergave-index (CRI)
- -
- Kleurtemperatuur
- 2200-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht
- 0
Diversen
- Speciaal ontworpen voor
- Entertainmentruimte, Woonkamer
- Stijl
- Modern
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8721103170293
- Nettogewicht
- 1,34 kg
- Brutogewicht
- 2,24 kg
- Hoogte
- 24,6 mm
- Lengte
- 26,8 mm
- Breedte
- 14 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929004448502
Afmetingen en gewicht van product
- Totale hoogte
- 10 mm
- Totale lengte
- 230 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Lamptechnologie
- Led
- Lichtkleur
- Gekleurd licht
- Netspanning
- 100-240 V
- Wattage meegeleverde lamp
- NA
- IP-classificatie
- IP20
- Beschermingsklasse
- Klasse III - extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal lichtbronnen
- 3
- Natte/ vochtige/ droge locatie conform UL
- Dry location
- Sensor radiofrequentie
- Not applicable
- Zigbee repeater-functionaliteit
- Nee
- Montagemogelijkheden
- Wand
De lamp
- Vormfactor
- Triangle
- Software geschikt voor upgrades
- Ja
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 12.0 en hoger, iOS 17 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Compatibele besturingssystemen
- Android, iOS
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-functionaliteit
- Via Hue Bridge
Overig
- Gebruikershandleiding
- Geen handleiding beschikbaar
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar