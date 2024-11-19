Hue Screen Sync: Kalibratie- en probleemoplossingsgids

Hue Screen Sync brengt je tv-scherm tot leven door je Philips Hue lampen te synchroniseren met je entertainmentcontent. Dankzij optische synchronisatietechnologie registreert het apparaat direct de kleuren die op het scherm worden weergegeven om meeslepende verlichting te creëren die overeenkomt met wat je in realtime bekijkt.

Aan de slag: het kalibratieproces

Hoe krijg ik de beste Hue Screen Sync-ervaring?

Hue Screen Sync maakt gebruik van een snel installatieproces voor het synchroniseren van je verlichting met het scherm om je een naadloze kijkbeleving te bieden. Een eenvoudige initiële installatie zorgt ervoor dat levendige kleuren en sfeervolle verlichting de actie op het scherm nauwkeurig weerspiegelen.

Wat moet ik controleren voordat ik met kalibratie begin?

Voordat we beginnen:

● Zicht vrijmaken: Plaats de Screen Sync zodat het apparaat een onbelemmerd zicht heeft op het hele tv-scherm.

● Volledige zichtbaarheid: Zorg ervoor dat geen kabels, meubels of planten het zicht tussen de Screen Sync-lens en de tv blokkeren.

● Lens schoonmaken: Veeg de camera af met een schone microvezeldoek om een heldere beeldopname tijdens de installatie te garanderen.

● Zet de lichten aan in je Entertainmentruimte: Zet alle Hue lampen aan die aan je Entertainmentruimte zijn toegewezen om de best mogelijke lichtomstandigheden aan de Screen Sync te bieden zodat het apparaat zich kan aanpassen aan jouw persoonlijke omgeving.

● Elimineer reflecties: Vermijd direct zonlicht of felle lampen die via de tv op het apparaat schijnen.

Hue Screen Sync kalibreren

Open de Philips Hue app. Ga naar het tabblad Synchroniseren en zorg ervoor dat je Screen Sync-apparaat is geselecteerd onder WAT. Druk op de drie kleine stippen om naar Instellingen te gaan. Selecteer Kalibratie. Volg de instructies op het scherm. Bevestig automatische detectie of raadpleeg de probleemoplossingsgids als schermuitlijning handmatig moet worden aangepast. Bekijk het resultaat en tik op Opslaan zodra je tevreden bent.

Hoe zou een succesvolle kalibratie eruit moeten zien?

Een succesvolle opstelling zorgt voor responsieve, prachtige lichteffecten die worden gekenmerkt door:

● Zorg dat de afstemming is voltooid: afstemming vindt plaats na kalibratie, kijk op het tabblad Sync om te zien of dit al voltooid is of nog bezig is.

● Nauwkeurige richtinggebonden kleuraanpassing: verlichting rond de tv weerspiegelt de exacte kleurzones die op elke rand van je scherm verschijnen.

● Vloeiende overgangseffecten: verlichting vloeit naadloos door de kamerzones terwijl scènes op je scherm veranderen.

● Meeslepende sfeer: Omgevingshelderheid vergroot de schermervaring in je woonruimte zonder het kamerlicht te overheersen.

● Levendige diepte en contrast: natuurlijke donkere scènes blijven prettig gedimd, terwijl heldere accenten de omringende lampen onmiddellijk laten oplichten.

Opmerking: Als de outline buiten het scherm in de kamer valt of de randen van het beeld afsnijdt, zullen kleuren verkeerd samplen of op de verkeerde plek verschijnen.

2. Probleemoplossing voor kalibratiefouten en schermdetectie

Mijn automatische kalibratie blijft falen of toont een vervormde outline. Wat kan ik doen?

Als autocalibratie het scherm niet detecteert of een vervormde/misvormde trapezium op je telefoon geeft:

Verminder reflecties op het scherm: Zet plafondlampen uit, lampen naast de tv en sluit gordijnen. Een glanzend tv-scherm werkt als een spiegel—als de optische synchronisatiesensor schittering ziet, verwart hij de reflectie met scherminhoud. Verhoog het omgevingscontrast van het scherm: Zorg ervoor dat de kamer gelijkmatig en zacht licht is en dat het scherm is ingeschakeld met een helder beeld (of een achtergrond met hoog contrast). Maak optische oppervlakken schoon: Veeg de lens en het tv-scherm af met een zachte microvezeldoek; stof en vingerafdrukken verspreiden licht en verstoren randdetectie. Verwijder obstakels: Verwijder soundbars, decoraties of objecten die de onderkant of zijkanten van het scherm blokkeren. Schakel over op handmatige uitlijning: Als de automatische detectie moeite heeft met de verlichting in je kamer, sleep de hoekpinnen handmatig tegen elke hoek van het scherm.

Mijn automatische kalibratie blijft het scherm niet detecteren. Wat kan ik doen?

● Stroomcyclus: Koppel de stroomadapter van de Screen Sync los van het stopcontact, wacht 10 seconden, sluit hem weer aan en herstart de kalibratie in de Hue app.

● Controleer de uitlijning van het apparaat opnieuw: Zorg ervoor dat de optische eenheid waterpas is gemonteerd en zo recht mogelijk op het scherm is gericht—een te grote hoek veroorzaakt meer schittering.

● Als dit niet werkt, selecteer dan handmatig de hoeken van je tv.

Waarom verschijnen kleuren aan de verkeerde kant van de kamer?

Wanneer kleuren omgekeerd verschijnen (bijvoorbeeld: een heldere rode flits verschijnt aan de linkerkant van je tv, maar de Hue lampen aan de rechterkant reageren):

● De kalibratiehoeken zijn verkeerd uitgelijnd of omgekeerd.

● Keer terug naar Instellingen > Kalibreer Schermsynchronisatie, controleer of elke hoekpin overeenkomt met zijn echte hoek, herpositioneer ze nauwkeurig en sla op.

● Controleer ook je Entertainment Area-configuratie in de Hue app om te controleren of virtuele lichtposities overeenkomen met de locaties van de fysieke ruimte.

Wanneer moet ik opnieuw kalibreren?

Herkalibreer telkens wanneer:

● Je de tv, monitor of Screen Sync verplaatst of kantelt.

● Je lampen in je Entertainmentruimte verplaatst, toevoegt of vervangt.

● kleuren in de verkeerde kamerzone beginnen te verschijnen.

● De omgevingslichtomstandigheden drastisch veranderen: bijvoorbeeld, als de eerste kalibratie plaatsvond tijdens fel ochtendzonlicht, kan het zijn dat de prestaties 's avonds minder goed zijn. Kalibreer in een lichte kamer zodat de Screen Sync zich kan aanpassen aan je persoonlijke omgeving.

3. Kleurnauwkeurigheid, kameromstandigheden en reflecties corrigeren

Screen Sync leest het tv-scherm rechtstreeks uit. Alles wat op het glas valt—zonlicht, lampschittering of plafondspots—komt terecht in de kleurgegevens die naar je Hue lampen worden gestuurd.

Overzicht: Reflectie- en schitteringsproblemen

Wat je ziet Oorzaak Wat te doen Eén lichtzone blijft hangen op wit/geel of reageert zwak Een lamp of raam reflecteert direct op dat deel van het scherm. Zet de lamp uit of verplaats hem, trek de gordijnen dicht, of pas de hoek van het apparaat iets aan zodat de reflectie uit het voorbeeld van de optische sensor verdwijnt. Alle kleuren zien er overdag flets of bleek uit Screen Sync kan worden beïnvloed door fel licht van een raam of direct zonlicht. Sluit jaloezieën of gordijnen. Hue Screen Sync presteert het beste in schemerige of donkere kameromstandigheden zodra het is gekalibreerd. De kleuren zien er 's avonds prima uit, maar overdag niet goed (of andersom) De kamerverlichting is drastisch anders dan tijdens de kalibratie van het optische synchronisatieapparaat. Houd de kamerverlichting consistent of kalibreer opnieuw terwijl je alle lampen aanzet om de kamer zo helder mogelijk te maken. Flikkering of "pompen" van lampen tijdens donkere scènes Hue lampen of omgevingslampen die reflecteren op het glaspaneel. Richt Hue lampen van het scherm af (bijvoorbeeld naar de muur of achter de tv) en dim de omgevingsverlichting.

Kleurinstelling: Als kleuren niet zijn zoals verwacht

Hue Screen Sync past zich automatisch aan je tv-scherm aan na verloop van tijd. Als kleuren niet kloppen:

Stap 1: Geef Screen Sync de tijd om zich aan te passen

○ Na het opstellen, herkalibreren of een reset leert het visuele synchronisatiesysteem de helderheid en witbalans van je tv terwijl je kijkt.

○ Helderheid wordt stabiel binnen enkele seconden.

○ Witbalans (kleurtint) kost een paar minuten normale, gevarieerde videocontent. Het bekijken van scènes met neutrale elementen (wolken, sneeuw, witte/grijze achtergronden) versnelt het leren. Sterk verzadigde content (tekenfilms, sportvelden) of zeer donkere films vertragen de adaptatie.

Stap 2: Controleer de beeldinstellingen van de tv

○ Eco-modus / Automatische helderheid uitschakelen: Schakel lichtsensoren en energiebesparende modi uit. Als de tv automatisch de helderheid aanpast, moet de Screen sync zich steeds opnieuw aanpassen.

○ Beeldmodi: Het wisselen van beeldmodi (bijv. Vivid naar Cinema) verandert de kleurtemperatuur. Geef de Screen sync een paar minuten om zich aan te passen aan het nieuwe profiel.

○ HDR-inhoud: Lichtpunten in HDR zijn aanzienlijk helderder, waardoor de optische sensor zijn belichting verlaagt. Zeer donkere scènes in HDR kunnen van nature zwakkere lichteffecten produceren dan standaard SDR-content.

Stap 3: Controleer de reinheid van de optische sensor en het scherm

○ Controleer op vingerafdrukken, stof of vlekken op de optische lens en het tv-paneel, aangezien deze het licht verspreiden en de verzadiging verminderen.

Tips voor hardwaremontage en installatie

Wat als Screen Sync niet stevig op mijn tv blijft zitten?

● Tv's dikker dan 30 mm (1,2 inch): De maximale tv-dikte voor stevige montage zonder de bevestiging te forceren is 30 mm (1,2 inch). Forceer de achterste scharnierklem niet, want te veel kracht kan het scharnier belasten. Laat de contragewichtvoet plat langs de bovenste achterste bocht rusten en gebruik verwijderbare montagestrips die het oppervlak niet beschadigen voor extra grip.

● Houd de synchronisatie-eenheid gecentreerd: monteer het apparaat zo recht en zo gecentreerd mogelijk. Zijwaartse montagehoeken vergroten de kans op reflectie en verslechteren de kleurafstemming in de onderste hoeken.

● Kabelspanning: leid de bekabelde kabel soepel langs het tv-chassis om te voorkomen dat de kabelspanning het apparaat na verloop van tijd van zijn as trekt.