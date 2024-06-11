Lampgrootten: een handleiding voor het kiezen van de juiste lamp

28 februari 2024

Welke verlichting je ook nodig hebt, er is een lamp die daarbij past. De eerste keus die je moet maken, is of je een slimme of een taditionele lamp wilt. Slimme lampen zijn in het begin duurder dan traditionele lampen, maar ze besparen je geld op de lange termijn omdat ze erg lang mee gaan, energiezuiniger zijn en een milieubewuste keuze vormen. Ze zijn ook veelzijdiger. 

Voordelen van een slimme lamp

  • Er zijn verschillende apps om verlichting aan te kunnen passen.
  • Je kunt alle of specifieke lampen in je huis inschakelen met één klik.
  • De kleur en temperatuur van de lampen in elke kamer kunnen zo vaak worden veranderd als je wilt.
  • Je kunt routines instellen om op verschillende tijden bepaalde verlichtingstypes te creëren.
  • De lichten kunnen op afstand of met behulp van een timer worden ingeschakeld, zodat het toch lijkt alsof er iemand thuis is als je er niet bent.
  • Je kunt je tv koppelen met de verlichting, zodat het licht in realtime reageert op het beeld, wat terug te zien is op je muren.
  • Ze kunnen met je stem worden bediend via Amazon Alexa, Google of Apple.

Als algemene stelregel geldt dat het vermogen van slimme lampen niet langer leidend is, maar dat de helderheid wordt gemeten in lumen. Alle slimme lampen hebben een etiket waarop het aantal lumen staat vermeld, evenals de kleur, de levensduur, het energieverbruik en de kosten voor een jaar. Zo kun je lampen goed met elkaar vergelijken en de juiste kiezen.
Hoe kies ik de juiste lamp?  

Alle fittingen zijn voorzien van een code, die bestaat uit letters en cijfers. Kijk naar de bestaande lamp in de fitting voordat je een nieuwe lamp koopt, zodat je een lamp met de juiste afmeting en het juiste type koopt.
De eerste letter van de code geeft aan wat het type lampfitting is, bijvoorbeeld een bajonetfitting of een edison schroeffitting.
De getallen (in millimeters) geven de diameter van de fitting weer, of de afstand tussen de pinnen, bijvoorbeeld B22, E27 of GU10

Tip: het is belangrijk om te weten of je fitting geschikt is voor schroef- of bajonetlampen, omdat deze niet onderling verwisselbaar zijn.

B22 bajonetlampen

Dit is een van de meest voorkomende fittingen voor 'Type A-lampen' in het VK. Een bajonetfitting heeft twee pinnen aan de zijkant en een fittingdiameter van 22 mm.

Als je bajonetfittingen hebt en slimme lampen wilt hebben waarvan je de kleurtemperatuur kunt veranderen, dan is de B22 van Philips Hue een goede optie. Deze lamp geeft zowel warmwit als gekleurd licht, is dimbaar en kan worden bediend met de Hue app of met behulp van een spraakassistent. Deze lamp is equivalent aan een lamp van 60 W, gaat naar verwachting ongeveer 25.000 uur mee en heeft een garantie van twee jaar. De lichtopbrengst is 806 lm @ 4000K. Deze lamp is ook verkrijgbaar in helderwit.

B22 LED-lamp

E27 Edison schroeflampen

Dit is ook een van de meest voorkomende fittingen in het VK. Ze kunnen eenvoudig in de fitting van een lamp worden geplaatst. 

E27 LED-lamp

Philips Hue E27 lampen variëren qua specificatie. Er is een witte lamp waarmee je warm tot koelwit, dimbaar licht hebt. Daarnaast is er een dualpack met Hue White and colour ambiance lampen. Deze lampen zijn nog leuker vanwege de kleurengamma wat ze bieden. Net als de slimme B22-lampen van Philips Hue zijn de E27-lampen equivalent aan lampen van 60 W. Ze gaan naar verwachting 25.000 uur mee en hebben twee jaar garantie.

E14 Edison kaarslampen met schroef 

Dit zijn kleinere lampen als de E27 en hebben een andere vorm. Als je een kaarslamp hebt met een schroeffitting, dan is de E14 een goede keus. Sommige wandlampen en kroonluchters hebben dit type lamp, ook wel bekend als type B-lampen. 

Persoon die een E14 in een lamp plaatst

Philips Hue kaarslampen zijn dimbaar en kunnen worden bediend met de Hue Bridge of je stem. Deze zijn equivalent aan lampen van 40 W, gaan naar verwachting 25.000 uur mee en hebben twee jaar garantie.

GU10-lampen

Deze lampen hebben twee kleine pinnen en worden vaak gebruikt voor plafondlampen in keukens en badkamers. Ze kunnen mooi verzonken in het plafond worden geïnstalleerd. 

GU10 LED-lamp

Philips Hue verkoopt deze lampen met één of twee exemplaren in een verpakking. Je kunt lampen kiezen met warm tot koelwit licht of wit en gekleurd licht. Ze zijn dimbaar en kunnen worden bediend met de Hue Bridge of je stem.

Wat je ook nodig hebt en voor welke ruimte ook, zorg ervoor dat je de afmeting en stijl van elke lampfitting controleert. Zo voorkom je teleurstellingen en tegenslagen bij het kopen van de juiste lamp.

