Lampgrootten: een handleiding voor het kiezen van de juiste lamp

Alle fittingen zijn voorzien van een code, die bestaat uit letters en cijfers. Kijk naar de bestaande lamp in de fitting voordat je een nieuwe lamp koopt, zodat je een lamp met de juiste afmeting en het juiste type koopt.

De eerste letter van de code geeft aan wat het type lampfitting is, bijvoorbeeld een bajonetfitting of een edison schroeffitting.

De getallen (in millimeters) geven de diameter van de fitting weer, of de afstand tussen de pinnen, bijvoorbeeld B22, E27 of GU10

Tip: het is belangrijk om te weten of je fitting geschikt is voor schroef- of bajonetlampen, omdat deze niet onderling verwisselbaar zijn.

B22 bajonetlampen

Dit is een van de meest voorkomende fittingen voor 'Type A-lampen' in het VK. Een bajonetfitting heeft twee pinnen aan de zijkant en een fittingdiameter van 22 mm.

Als je bajonetfittingen hebt en slimme lampen wilt hebben waarvan je de kleurtemperatuur kunt veranderen, dan is de B22 van Philips Hue een goede optie. Deze lamp geeft zowel warmwit als gekleurd licht, is dimbaar en kan worden bediend met de Hue app of met behulp van een spraakassistent. Deze lamp is equivalent aan een lamp van 60 W, gaat naar verwachting ongeveer 25.000 uur mee en heeft een garantie van twee jaar. De lichtopbrengst is 806 lm @ 4000K. Deze lamp is ook verkrijgbaar in helderwit.