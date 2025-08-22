Slimme verlichting is een meer geavanceerde manier om je woning te verlichten.
Wat is slimme verlichting?
Hoe werken slimme lampen?
Slimme lampen hebben een chip in zich zodat ze draadloos kunnen communiceren met andere apparaten. Elke lamp kan worden verbonden met een app, smart home-assistent of andere slimme accessoire, zodat je je lampen automatisch kunt laten in- en uitschakelen, van kleur kunt laten veranderen en op afstand kunt bedienen.
Waarin verschillen ze dan van gewone lampen? Conventioneel kan alleen aan of uit. Je kunt ze dimmen, maar alleen met een bedrade schakelaar.
De technologie achter slimme verlichting
Er zijn meerdere technologieën die een lamp slim kunnen maken. Zigbee, Bluetooth en Wi-Fi zijn het populairst.
Zigbee-lampen
Zigbee is een soort draadloos communicatieprotocol waarmee slimme apparaten met elkaar kunnen "praten". Het wordt veel gebruikt in technologie voor de slimme woning omdat het zeer veilig is, weinig stroom verbruikt (de slimme schakelaars trekken de batterijen niet leeg!) en ook werkt als de wifi uitvalt.
Wifi-lampen
Wi-Fi is een populaire technologie voor slimme verlichting omdat het vertrouwd is. Je lampen gebruiken het Wi-Fi-netwerk van je huis om met elkaar te communiceren. Er zitten echter ook nadelen aan het gebruik van deze technologie: je wifi kan overbelast raken, de lampjes werken niet als de router uitvalt en het bereik is beperkt tot plaatsen waar je wifisignaal beschikbaar is.
Bluetooth-lampen
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die RF-signalen gebruikt om gegevens te versturen. Het is gemakkelijk, vereist geen andere hardware en is voor bijna iedereen toegankelijk. Maar Bluetooth slaat maar een beperkt aantal gegevens per apparaat op en is alleen bruikbaar op korte afstanden.
Vereist een hub
Bedien je lampen, waar je ook bent
Maakt de wifi niet trager*
Werkt zelfs als het wifinetwerk uitvalt**
Lampen bedienen met een app
Lampen automatiseren
Timers instellen
Lampen synchroniseren met je tv, muziek en games
Spraakbediening
Slimme accessoires toevoegen en aanpassen
Buitenverlichting toevoegen
*Zigbee en wifi maken gebruik van dezelfde frequentieband (2,4 GHz), maar Zigbee gebruikt geen wifibandbreedte voor het bedienen van de lampen.
**Lampen kunnen worden bediend door middel van slimme schakelaars en automatiseringen, maar je lampen bedienen met een app en bedienen wanneer je niet thuis bent, is niet mogelijk.
Wat is een smart hub?
Zigbee slimme lampen worden pas echt slim als ze verbonden worden met een slimme hub die een supersnel Zigbee netwerk tussen ze creëert en ze verbindt met het internet.
Wanneer dit signaal eenmaal tot stand is gebracht, vormen de lampen samen een netwerk. Dit is de reden waarom je overal in je huis verlichting kunt toevoegen en ze allemaal "gewoon werken" - omdat elk licht een repeater is die het Zigbee netwerk uitbreidt en versterkt.
In het Philips Hue systeem zijn er twee hubs: de Bridge en Bridge Pro.
LED-technologie
Waarom zijn slimme lampen LED? Een paar redenen:
1. In tegenstelling tot andere typen lampen worden ze niet warm, waardoor de chip die ze slim maakt, beschadigd zou kunnen raken.
2. In LED-lampen is al elektronica ingebouwd, waardoor het eenvoudiger om de slimme chip toe te voegen.
3. Ze kunnen miljoenen lichtkleuren produceren.
4. Ze zijn op dit moment de norm voor woningverlichting, deels doordat LED-lampen energiezuinig zijn.
Eén technologie waarvan de naam een afkorting is, hebben we nu behandeld. Er zijn nog een paar andere, zoals RGB, IC, WW... deze acroniemen verwijzen naar de kleuren van de LED's.
Wist je dat? Signify, het bedrijf achter Philips Hue, zit ook achter Color Kinetics, dat zich richt op 'dynamische architectonische verlichtingssystemen' (dat wil zeggen, fraaie professionele verlichting voor stadions, lichtshows en dergelijke). Een van hun grootste onderzoeksgebieden is kleur - dat betekent dat we toegang hebben tot het beste van het beste op het gebied van kleurverlichting.
RGB-lampen
Staat voor rood, groen en blauw.
RGB-lampen mengen rode, groene en blauwe LED's (de primaire kleuren van licht) om een grote verscheidenheid aan kleuren te creëren - meer dan 16 miljoen, om iets preciezer te zijn. RGB-lampen hebben geen witte LED's, maar ze kunnen toch een tint wit produceren door rood, groen en blauw te mengen. Deze lampen kunnen maar één effen kleur tegelijk produceren.
RGBIC-lampen
Staat voor rood, groen, bauw en 'independent controller'.
Soms zie je ook 'independent control' or 'independent chip'. De betekenis is echter hetzelfde: je kunt de verschillende LED’s afzonderlijk aansturen, zodat je meerdere kleuren tegelijkertijd kunt laten weergeven.
RGBA-lampen
Staat voor rood, groen, blauw en amber.
RGBA-lampen hebben naast rood, groen en blauw ook amber, zodat ze een breder gamma van geel licht kunnen weergeven, waaronder oranje en goud.
RGBW-lampen
Staat voor rood, groen, blauw en warmwit.
RGBW-lampen (verwarrend genoeg soms ook RGBWW-lampen genoemd) hebben ook een warmwitte chip om duizenden extra tinten wit licht te kunnen maken. Zo krijg je een bereik van warm tot koel wit licht.
RGBWW-lampen
Staat voor rood, groen, blauw, koelwit, warmwit.
De twee verschillende witte LED's zorgen ervoor dat het licht nog rijkere kleuren kan produceren. De meeste Philips Hue lampen met gekleurd licht zijn voorzien van deze technologie.
RGBWWIC-lampen
Staat voor rood, groen, blauw, koelwit, warmwit en 'independent controller'.
Dit is de technologie waarmee de meeste Philips Hue gradientlampen zijn uitgerust. Je krijgt alle kleuren licht die je wilt en je kunt meerdere kleuren tegelijk instellen. Met onze verloopverlichting bedien je groepen LED's in plaats van afzonderlijke LED's tegelijk - dit helpt om naadloze kleurmengsels te creëren.
Wat heb jij aan slimme verlichting?
De mogelijkheid om je lampen op afstand te bedienen is niet het enige voordeel van slimme verlichting.
Gemak
Lampen die doen wat je wilt, wanneer je wilt. Loop voorbij en de lichten gaan aan. Bedtijd? De lichten dimmen automatisch. Handen vol? Vertel je slimme woningassistent wat deze moet doen. Slimme verlichting is niet alleen slim - het maakt het leven een beetje gemakkelijker.
Spraakbediening
Een van de meest gewilde functies van slimme verlichting is spraakbesturing, waarmee je je verlichting met één commando kunt aanpassen. "Alexa, doe de lichten aan." "Siri, maak de woonkamer gezellig."
Automatiseringen
Plan je verlichting om op bepaalde tijden aan en uit te gaan - en met bepaalde instellingen. En speciale automatiseringen, zoals Ontwaken en Gaan slapen bieden nog meer geavanceerde functionaliteit.
Eenvoudig dimbaar licht
Traditionele lampen hebben een speciale dimmer nodig die op het lichtnet in de woning wordt aangesloten. Met slimme lampen is dimmen ingebouwd - de app, slimme schakelaars en zelfs je stem kunnen je lampen onmiddellijk dimmen.
Surround verlichting
Synchroniseer je lampen met je tv of computer en kijk hoe ze dansen, knipperen, dimmen, feller worden en van kleur veranderen, synchroon met de inhoud van het beeldscherm.
Prachtige lichteffecten
Laat je lampen sprankelen, een open haard nabootsen of fonkelen als sterren. Je kunt je lampen zelfs door kleuren laten lopen.
Verbinding maken met andere apparaten
Met communicatieprotocollen als Matter is het creëren van een volledig slim huis kinderspel. Gebruik je slimme verlichtingssysteem met andere verbonden apparaten, zoals camera's, speakers, thermostaten en thuisassistenten.
*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.