Hoe werken slimme lampen?

Slimme lampen hebben een chip in zich zodat ze draadloos kunnen communiceren met andere apparaten. Elke lamp kan worden verbonden met een app, smart home-assistent of andere slimme accessoire, zodat je je lampen automatisch kunt laten in- en uitschakelen, van kleur kunt laten veranderen en op afstand kunt bedienen.

Waarin verschillen ze dan van gewone lampen? Conventioneel kan alleen aan of uit. Je kunt ze dimmen, maar alleen met een bedrade schakelaar.