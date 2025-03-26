Ondersteuning
Keukenverlichting

Keukenverlichting

Voeg een vleugje slimheid toe aan je keukenverlichting! Ongeacht je smaak, met Philips Hue geef je je keuken meer smaak (en kleur).

Koop keukenlampen
Moderne keuken met helderwitte keukenverlichting

Keukenverlichting: dag en nacht

Slimme keukenlampen maken het koken eenvoudiger en nu nog leuker dan ooit! Gebruik heldere tinten zodat je je kunt concentreren op je gerecht en zachtere, warme tinten als je geniet van je maaltijd.

De beste keukenlampen voor dagelijkse verlichting

Black Friday 2= -30%
GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 159,99

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 59,99

Tijdelijk niet op voorraad

Enrave grote plafondlamp

Hue White ambiance

Enrave grote plafondlamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Inclusief Hue Dimmer switch
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 259,99

Black Friday 2= -30%
Ensis hanglamp

Hue White and Color Ambiance

Ensis hanglamp

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 479,99

Black Friday 2= -30%
GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)

Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 69,99

GU10 - slimme spot

Hue White and Color Ambiance

GU10 - slimme spot

Wit en gekleurd licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 64,99

A67 - E27 slimme lamp - 1600

Hue White and Color Ambiance

A67 - E27 slimme lamp - 1600

Tot 1521 lumen*
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 79,99

Tijdelijk niet op voorraad

starterkit E27

Hue White

starterkit E27

Zachtwit licht
Eenvoudige installatie
Bediening met app of stem*
Inclusief Hue Bridge
Play gradient light buis compact

Hue White and Color Ambiance

Play gradient light buis compact

Geschikt voor tv's van 40 tot 55 inch
Wordt geleverd met voedingsbron
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 199,99

Tijdelijk niet op voorraad

Play gradient light buis compact

Hue White and Color Ambiance

Play gradient light buis compact

Geschikt voor tv's van 40 tot 55 inch
Combineert wit en gekleurd licht
Wordt geleverd met voedingsbron
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 199,99

Koop alle keukenlampen
Moderne keuken verlicht met railverlichting

Keukenverlichting: van taak tot sfeer

Met slimme keukenverlichting bereid jij het hart van je woning voor op alles. Met helder, wit licht kun je goed een maaltijd bereiden, met zachtere tinten maak je er de perfecte entertainmentruimte van.

De beste keukenlampen voor het scheppen van de juiste sfeer

Exclusief
Perifo lichtbalk

Hue White and Color Ambiance

Perifo lichtbalk

29 Watt
95 cm op een rail
Tot 2050 lumen
Perfect voor grotere ruimten

€ 199,99

Perifo rail van 1 m

Hue

Perifo rail van 1 m

1 meter
Voor 5 spots/hanglampen
Voor 1 kleine lichtbuis

€ 69,99

Perifo cilinderspot

Hue White and Color Ambiance

Perifo cilinderspot

5,3 Watt
17,7 cm op een rail
Tot 510 lumen
Roteert 350 graden

€ 119,99

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 59,99

Tijdelijk niet op voorraad

Black Friday 2= -30%
Play gradient lightstrip 75 inch

Hue White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 75 inch

Geschikt voor tv's van 75” of groter
Inclusief voeding en steunen
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 249,99

Tijdelijk niet op voorraad

Flourish hanglamp

Hue White and Color Ambiance

Flourish hanglamp

Geïntegreerde LED
Bluetooth bediening via app
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 419,99

Het artikel is bijna uitverkocht

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 3 E27 slimme lampen (1100) + dimmer switch

Tot 1055 lumen*
Wit en gekleurd licht
Inclusief Hue Bridge
Inclusief Hue Dimmer switch

€ 189,99

Tijdelijk niet op voorraad

A67 - E27 slimme lamp - 1600

Hue White and Color Ambiance

A67 - E27 slimme lamp - 1600

Tot 1521 lumen*
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 79,99

Tijdelijk niet op voorraad

Play gradient light buis compact

Hue White and Color Ambiance

Play gradient light buis compact

Geschikt voor tv's van 40 tot 55 inch
Wordt geleverd met voedingsbron
Combineert wit en gekleurd licht
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 199,99

Tijdelijk niet op voorraad

Play gradient light buis compact

Hue White and Color Ambiance

Play gradient light buis compact

Geschikt voor tv's van 40 tot 55 inch
Combineert wit en gekleurd licht
Wordt geleverd met voedingsbron
Hue Bridge en Hue sync box vereist

€ 199,99

Lightstrip Plus verlengstrip V4, 1 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus verlengstrip V4, 1 meter

Geïntegreerde LED-lamp
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

€ 19,99

Tijdelijk niet op voorraad

Koop alle keukenlampen
image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Verlichtingsinspiratie

Kijk hoe anderen de slimme lampen van Philips Hue gebruiken om sfeer te creëren en deel jouw eigen creatie op Instagram met de hashtag #philipshue

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Handleiding voor slimme keukenverlichting

Welke kleur licht is het beste voor keukens?

Hoe verlicht ik een donkere keuken?

Wat is de beste verlichting voor een keukeneiland?

Meer ideeën voor slimme keukenverlichting

Zes ideeën voor keukenverlichting

Zes ideeën voor keukenverlichting

De beste verlichtingsideeën voor de keuken van de experts van Hue. Verlicht alle delen van je keuken om je te helpen koken, decoreren, ontspannen en gezellig samen te zijn.

Ontdek meer ideeën voor keukenverlichting
Handleiding voor inbouwverlichting in de keuken

Handleiding voor inbouwverlichting in de keuken

Inbouwverlichting past bij alle typen keukens. Heb je inspiratie nodig? Lees onze handleiding om te ontdekken hoe je het beste gebruik kunt maken van inbouwverlichting in je keuken

Ontdek meer tips voor inbouwverlichting in de keuken

Meer informatie over verlichting in andere kamers

Woonkamerverlichting

Slaapkamerverlichting

Badkamerverlichting

Eetkamerverlichting

Thuiskantoorverlichting

Achtertuinverlichting en slimme voordeurverlichting
  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay