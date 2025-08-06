Ondersteuning
Gegevensverklaring voor Hue ("Gegevensverklaring") - Europa 

Versie: September 2025 

Deze gegevensverklaring bevat informatie over de manier waarop je toegang kunt krijgen tot gegevens die gerelateerd zijn aan jouw Hue producten en diensten en hoe je deze kunt delen, evenals welke gegevens hieronder vallen en de manier waarop we deze verwerken in Europa. Vergeet niet de bijlage(n) te controleren op belangrijke extra details of uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn.

Wij zijn Signify Netherlands B.V., het bedrijf achter de Hue producten en diensten en gevestigd in High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nederland. Hieronder vind je meer informatie over ons - kijk bij "Hoe kun je ons bereiken"?

Als we 'jij' zeggen, bedoelen we de 'beheerder/eigenaar' of 'geautoriseerde gebruiker' van een Hue systeem. Bekijk sectie 2 van Hue Gebruiksvoorwaarden om te zien of je een 'beheerder/eigenaar' of 'geautoriseerde gebruiker' bent. Als je een 'geautoriseerde gebruiker' bent, heb je geen toegang tot de gegevens die door de Hue producten en diensten in jouw huishouden worden verzameld, behalve tot de gegevens die aan jouw account zijn gekoppeld. Een 'beheerder/eigenaar' heeft meer toegangsrechten. Belangrijk: we kunnen je, indien nodig, naar bepaalde gegevens vragen (en een Hue account) om te bevestigen dat je een 'beheerder/eigenaar' of een 'geautoriseerde gebruiker' bent. Zo kunnen we jouw gegevens goed beveiligen en voorkomen dat deze bij de verkeerde persoon terechtkomen.

Voor persoonsgegevens is onze Privacyverklaring van toepassing, die voorrang heeft op deze gegevensverklaring.

Wanneer we bepaalde termen in deze Gegevensverklaring noemen, zoals "Direct beschikbare gegevens" of "Gegevenshouder", dan gebruiken we die zoals gedefinieerd in de EU Data Act. Onderaan deze gegevensverklaring vind je een woordenlijst met uitleg over een aantal van de belangrijkste begrippen. Het is maar dat je het weet, deze definities zijn vereenvoudigd om ze begrijpelijker te maken, net als de rest van deze Gegevensverklaring. Voor de precieze juridische bewoording kun je ook altijd de definities opzoeken in de EU Data Act.

1. Welke gegevens zijn inbegrepen? (type, formaat, verzamelfrequentie en volume)

De gegevens die in deze gegevensverklaring aan bod komen, worden weergegeven in de bijlage(n) en zijn van toepassing op Europa. In deze gegevensverklaring gebruiken we het begrip 'Gegevens' voor 'Direct beschikbare gegevens', tenzij we anders aanduiden.

We hebben deze gegevens verdeeld in twee secties: 'Productgegevens' en 'Aan diensten gerelateerde gegevens'.

De onderstaande tabel geeft meer informatie:

 

Productgegevens

Aan diensten gerelateerde gegevens

Indeling

JSON

JSON

Verzamelfrequentie

Meestal 10-100 gegevensitems per dag, afhankelijk van het systeemgebruik

Meestal 0-100 data-items per dag, afhankelijk van het gebruik van het systeem

Volume

Meestal 30-400 KB per dag

Meestal 0-400 KB per dag

Doorlopende en realtime gegevensgeneratie

Productgegevens worden alleen gegenereerd wanneer gebeurtenissen plaatsvinden of toestanden veranderen.

 

2. Hoe lang bewaren we gegevens?

We bewaren gegevens maximaal 2 (twee) jaar, gerekend vanaf de verzameldatum, tenzij we je iets anders laten weten.

Bepaalde Hue producten kunnen indirect gegevens op een externe server opslaan. Bekijk Bijlage 1 voor meer informatie over elk Hue product.

Gegevens in producten worden slechts tijdelijk opgeslagen en worden overschreven wanneer een nieuwe toestand wordt vastgelegd. Er wordt geen geschiedenis of logboek opgeslagen op het product.

Als we Gegevens opslaan, doen we dat op cloud-gebaseerde servers. We kunnen gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Raadpleeg de sectie 'Wanneer brengen we je gegevens over naar het buitenland' in onze Privacyverklaring voor meer informatie.

3. Hoe krijg je toegang tot gegevens en hoe kun je deze delen en verwijderen?  

Je kunt direct of indirect toegang krijgen. Bij directe toegang kun je de productgegevens in realtime ophalen. Bij indirecte toegang ontvang je je gegevens (als Direct beschikbare gegevens) in een bulkbestand per e-mail. Je kunt een verzoek indienen via ons online intakeformulier en het soort toegang selecteren dat je verkiest. Je moet 'beheerder/eigenaar' van een Hue account zijn om direct toegang te krijgen. In deze rol heb je namelijk toegang tot alle productgegevens die in jouw huishouden worden gegenereerd.

Hou er bij directe toegang tot productgegevens rekening mee dat bijna alle Hue producten (behalve de Hue Sync Box) een Zigbee-interface hebben. Het Zigbee-protocol is openbaar beschikbaar op https://csa-iot.org/ en maakt de toegang tot productgegevens van Hue lampen en accessoires mogelijk. Er is geen Philips Hue Bridge nodig. Als er echter een Hue product is verbonden met een Philips Hue Bridge is het beter om toegang te krijgen tot de productgegevens via de CLIP-interface van de Philips Hue Bridge (lokaal). We zullen deze op jouw verzoek beschikbaar stellen. Vul daarvoor het online intakeformulier in. We geven je dan beperkt, herroepbaar, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht op de toegang tot en het gebruik van de API, alleen voor het ophalen van productgegevens. Dit recht omvat niet de mogelijkheid om een sublicentie te verlenen of toegang te delen met anderen. Je mag de API niet wijzigen, aanpassen of veranderen; geen enkel deel ervan kopiëren, verspreiden, delen, weergeven, publiceren of verzenden; noch de broncode achterhalen, de API decoderen, demonteren of er afgeleide werken van maken. Dit recht omvat niet de mogelijkheid om de API te gebruiken voor het wijzigen van de apparaatstatus en -instellingen (maar als je dat ook wilt doen, kun je je natuurlijk registreren om onze API te gebruiken voor "Developer Purpose" - zie https://developers.meethue.com/). De API en alle gerelateerde materialen, inclusief verbeteringen of aanpassingen, blijven ons eigendom (en dat van onze licentiegevers) en worden beschermd door intellectuele eigendomswetten. Je zult de API niet gebruiken op een manier die in strijd is met wetten of gerechtelijke bevelen, of die ons of anderen zou kunnen schaden. Je zult geen malware, virussen of andere schadelijke componenten introduceren of proberen beveiligingsfuncties van onze systemen uit te schakelen of te omzeilen. Houd er rekening mee dat wij geen ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze toegang tot de API garanderen.

Het is eenvoudig om je productgegevens (van Hue producten die zijn verbonden met een Hue Bridge) door middel van directe toegang te delen met iemand in Europa (een derde partij). Volg gewoon deze eenvoudige stappen:

Stap 1: Vraag de derde partij om naar https://developers.meethue.com/ te gaan.

Stap 2: De derde partij moet zich registreren en de instructies op die pagina volgen.

Stap 3: Na de registratie kan de derde partij cloud-to-cloud integratiereferenties aanvragen.

Stap 4: Om toestemming te krijgen voor toegang tot je productgegevens, gebeurt het volgende:

- De derde partij kan een link voor een autorisatieverzoek maken

·        Met deze link kun je inloggen in je Hue account en de derde partij toegang geven.

Stap 5: Zodra je toestemming hebt gegeven, krijgt de derde partij toegang en kan ze de API gaan gebruiken om je productgegevens in realtime te bekijken.

Je kunt het delen van gegevens altijd weer stoppen via je Hue account (log in bij https://www.philips-hue.com/account).

 

Het gebruik van onze API's voor het ophalen van productgegevens is onderhevig aan specifieke voorwaarden (die door de derde partij moeten worden geaccepteerd bij de hierboven genoemde Stap 2). Op basis daarvan kan een derde partij rechten worden toegekend voor het ophalen van jouw productgegevens en worden onze rechten en het Hue systeem beschermd voor alle Hue gebruikers.

Als je een derde partij indirect toegang wilt gegeven tot jouw gegevens (als Direct beschikbare gegevens) kun je ons dat laten weten door die optie aan te vinken in ons online intakeformulier.

We dragen alleen de aangevraagde of geautoriseerde productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens over, inclusief gerelateerde informatie over het gebruik (bijv. metagegevens). We delen geen persoonsgegevens van jou zonder jouw expliciete toestemming. Zorg ervoor dat de derde partij zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met jouw productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens, bijvoorbeeld door deze te beschermen met de juiste beveiligingsmaatregelen en door ze alleen te gebruiken voor de dienst die jij bij hen afneemt. Ze mogen de productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens niet gebruiken om producten te ontwikkelen die concurreren met Hue producten. Ook mogen ze geen productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens verkopen aan of delen met iemand die niet geautoriseerd is.

Je gaat ermee akkoord dat je de productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens verantwoordelijk gebruikt en deze niet op een schadelijke manier publiceert.

Het delen van productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens is gratis.

 

Wil je je gegevens wissen?
Zo kun je dat doen, afhankelijk van het gegevenstype:

  • Gegevens (als Direct beschikbare gegevens): je kunt je Hue account verwijderen via de instellingen in je Hue app of de Philips Hue website. Je kunt ons ook een Verzoek tot verwijdering van privacygegevens sturen.
  • Voor gegevens op apparaten: zet je Hue product terug naar de fabrieksinstellingen.
  • Voor gegevens die lokaal worden opgeslagen op je Hue toepassingen: deïnstalleer de toepassing.

4. Hoe gebruiken we gegevens?

We leggen in sectie 3b van de Hue Gebruiksvoorwaarden uit hoe wij en de dochterondernemingen van Signify gegevens gebruiken.  We zullen alleen Gegevens delen met derden zoals we daarin beschrijven.

5. Hoe kun je ons bereiken

Als je vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, kun je contact opnemen met ons team via https://www.philips-hue.com/support.

Let op: wij zijn niet altijd de houder van de gegevens. Als je een systeem van derden gebruikt om verbinding te maken met je Hue producten kan deze derde partij de Gegevenshouder worden in plaats van ons. Mogelijk moet je dan je toegangsrechten bij die derde partij uitoefenen. Raadpleeg de bijlage(n) voor meer informatie. 

6. Bevatten de gegevens bedrijfsgeheimen?

Zie een handelsgeheim als de unieke manier waarop we een product of dienst maken. Het is iets waardevols dat we willen beschermen zodat niemand anders het kan gebruiken om met ons te concurreren. Sommige gegevens kunnen handelsgeheimen bevatten. Als dit van toepassing is, laten we je dat weten en behoort het handelsgeheim toe aan Signify Holding B.V.

7. Klachten en geschillenbeslechting

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij gegevens verwerken. Je kunt dit doen bij de bevoegde autoriteit in het land van inwoning.

8. Hoe lang is dit van toepassing?

Zolang je de Hue producten en diensten actief gebruikt als 'beheerder', 'eigenaar' of 'geautoriseerd gebruiker' behoud je je toegangsrechten en het recht op het delen van gegevens. Dit is ook gebaseerd op hoe lang we Gegevens bewaren.

We kunnen deze gegevensverklaring van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld als producten, diensten of gegevens veranderen. Zodra dat gebeurt, publiceren we de bijgewerkte Gegevensverklaring op de Philips Hue website. 

9. Onze Data Act-woordenlijst

Bekijk onderstaande woordenlijst voor meer informatie over de belangrijkste begrippen in deze gegevensverklaring. Onthoud: We hebben deze definities vereenvoudigd om ze makkelijker te kunnen volgen. Voor de officiële juridische formulering kun je de EU Data Act raadplegen.

a.       Verbonden product: dit is een slim apparaat, dat informatie opslaat over de manier waarop je het gebruikt of over gebeurtenissen die in de buurt van het apparaat plaatsvinden. Het apparaat kan deze informatie delen via het internet, een draadloos netwerk of rechtstreeks vanaf het apparaat. Als we het hebben over Hue product in deze gegevensverklaring hebben we het over een verbonden product.

b.       Gegevenshouder: dit is de partij (zoals wijzelf) die productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens verzamelt van jouw Hue producten of diensten. Wij zijn de Data Holder als we die gegevens mogen gebruiken of delen, op basis van de wet of wat we met jou hebben afgesproken.

c.        Europa: deze gegevensverklaring is van toepassing op gebruikers in de Europese Unie. Als je Hue producten en diensten gebruikt die in de EU zijn gemaakt, is deze gegevensverklaring relevant voor jou.

d.       Productgegevens: dit is de informatie die jouw Hue product vastlegt als je het gebruikt, zoals wanneer het in en uit wordt geschakeld of hoe vaak het wordt gebruikt. Het zijn gegevens die het product moet delen, via het internet, een draadloos netwerk of rechtstreeks vanaf het apparaat. Het kan door jou, door ons of soms door een derde partij worden geraadpleegd.

e.       Direct beschikbare gegevens: dit is het type gegevens dat al in onze cloud is opgeslagen door jouw Hue product of gerelateerde dienst, zoals de manier waarop het product wordt gebruikt of wat de instellingen zijn. Het zijn gegevens waar we bij mogen en gemakkelijk bij kunnen, zonder ingewikkelde stappen.

f.         Gerelateerde dienst: dit zijn de digitale onderdelen, zoals apps of software, die jouw Hue product nodig heeft om goed te kunnen werken. Een deel wordt bij het product geleverd als je het koopt, en zonder dat doet je product misschien niet wat het moet doen. Soms wordt het later toegevoegd (door ons of een derde partij) om de werking van je product te upgraden of aan te passen. Als we het hebben over Hue-diensten of -toepassingen in deze gegevensverklaring hebben we het over een gerelateerde dienst.

g.     Aan diensten gerelateerde gegevens: dit is het digitale spoor dat wordt gemaakt als je diensten gebruikt die zijn verbonden met jouw Hue product, zoals het gebruik van de app, het instellen van routines of het activeren van automatiseringen. Hieronder vallen dingen die je expres doet (zoals het wijzigen van een instelling) en dingen die op de achtergrond gebeuren terwijl je de service gebruikt.

Bijlage 1 Verbonden producten (Hue producten)

 

Type productgegevens

Mogelijkheid om gegevens op een externe server op te slaan

Schakelaars

Het aantal keer dat er op een knop wordt gedrukt, batterijniveau, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Ja, indirect.

 

Let op: Verbonden producten kunnen met een cloud-backend verbonden zijn via een gateway/bridge/bedieningsapparaat, zoals de Philips Hue Bridge, een Zigbee-to-IP-bridge, een Matter border-router, een Amazon Alexa-, Google Home-, of Apple Home-apparaat, een smartphone-app of anders[1].

Bewegingssensoren

Beweging, temperatuur2, lichtniveau[2], batterijniveau, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Open/gesloten sensoren

Open-dicht, sabotagedetectie, batterijniveau, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Lampen

Aan/uit, dimniveau, kleurtemperatuur, kleur, dynamiek, netwerkparameters, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Apparaten met lampen en schakelaars

De som van de hierboven weergegeven gegevens in de secties over lampen en schakelaars

Slimme stekker

Aan/uit, netwerkparameters, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Beltoon

Geluid aan/uit, volume, geluidsidentificatie, duur, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Hue Bridge

Lamp, kamer, zone, scène, entertainmentruimte, bewegingsgebied, apparaat, automatisering en koppelingsknop voor gerelateerde instellingen en statussen, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Ja

Camera en deurbel

Video-, beeld- en audiogegevens,

Gebeurtenissen voor bewegings-, object- en audiodetectie, batterijniveau (voor batterijcamera's), verbindingsstatus, drukken op knoppen (voor deurbel), apparaatconfiguratie

Ja

Hue sync box

Gebruiksgegevens, zoals lichtsynchronisatie aan/uit, ingang, modus, duur; verbindingsstatus, apparaatconfiguratie

Ja

 

 

[1] Signify is geen gegevenshouder als de verbonden producten niet met een Philips Hue Bridge worden gebruikt, maar met een gateway/bridge/bedieningsapparaat van een derde partij.

[2] Bewegingssensoren zijn in staat om continu en in real-time temperatuur en lichtniveau te meten. 

Bijlage 2 Gerelateerde diensten (Hue diensten)

 

Aan diensten gerelateerde gegevenstypes

Hue app[3]

Gegevens over het gebruik van de app voor het bedienen van lampen, het downloaden, maken en gebruiken van scènes, automatiseringen, Hue Secure, lichtsynchronisatie (voor entertainment) en Hue systeemconfiguraties

Hue Sync TV app3

Gebruiksgegevens zoals lichtsynchronisatie aan/uit, modus, duur; verbindingsstatus, app-configuratie

PC app3

Hue Secure cloudservices3

Gegevens over het gebruik van Hue Secure diensten voor het in-/uitschakelen van een alarm, live weergave en het bekijken van video's, beveiligingsgebeurtenissen zoals pushmeldingen, tijdlijn, (licht)alarm, gebruiksgemak van de Bridge, instellingen voor beveiliging en cameraconfiguratie

Algemene Hue cloudservices3

Gegevens waarmee de Bridge kan werken en apps en diensten met elkaar kan verbinden via de cloud (inclusief apps en diensten van derden). Apparaatbeheer, geolocatie op basis van IP-adressen, account- en huisgerelateerde gegevens

 

[3] De hoeveelheid gegevens hangt af van de toestemming van de gebruiker om optionele analytische gegevens te verzamelen.

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

