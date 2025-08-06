Gegevensverklaring

3. Hoe krijg je toegang tot gegevens en hoe kun je deze delen en verwijderen?

Je kunt direct of indirect toegang krijgen. Bij directe toegang kun je de productgegevens in realtime ophalen. Bij indirecte toegang ontvang je je gegevens (als Direct beschikbare gegevens) in een bulkbestand per e-mail. Je kunt een verzoek indienen via ons online intakeformulier en het soort toegang selecteren dat je verkiest. Je moet 'beheerder/eigenaar' van een Hue account zijn om direct toegang te krijgen. In deze rol heb je namelijk toegang tot alle productgegevens die in jouw huishouden worden gegenereerd.

Hou er bij directe toegang tot productgegevens rekening mee dat bijna alle Hue producten (behalve de Hue Sync Box) een Zigbee-interface hebben. Het Zigbee-protocol is openbaar beschikbaar op https://csa-iot.org/ en maakt de toegang tot productgegevens van Hue lampen en accessoires mogelijk. Er is geen Philips Hue Bridge nodig. Als er echter een Hue product is verbonden met een Philips Hue Bridge is het beter om toegang te krijgen tot de productgegevens via de CLIP-interface van de Philips Hue Bridge (lokaal). We zullen deze op jouw verzoek beschikbaar stellen. Vul daarvoor het online intakeformulier in. We geven je dan beperkt, herroepbaar, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht op de toegang tot en het gebruik van de API, alleen voor het ophalen van productgegevens. Dit recht omvat niet de mogelijkheid om een sublicentie te verlenen of toegang te delen met anderen. Je mag de API niet wijzigen, aanpassen of veranderen; geen enkel deel ervan kopiëren, verspreiden, delen, weergeven, publiceren of verzenden; noch de broncode achterhalen, de API decoderen, demonteren of er afgeleide werken van maken. Dit recht omvat niet de mogelijkheid om de API te gebruiken voor het wijzigen van de apparaatstatus en -instellingen (maar als je dat ook wilt doen, kun je je natuurlijk registreren om onze API te gebruiken voor "Developer Purpose" - zie https://developers.meethue.com/). De API en alle gerelateerde materialen, inclusief verbeteringen of aanpassingen, blijven ons eigendom (en dat van onze licentiegevers) en worden beschermd door intellectuele eigendomswetten. Je zult de API niet gebruiken op een manier die in strijd is met wetten of gerechtelijke bevelen, of die ons of anderen zou kunnen schaden. Je zult geen malware, virussen of andere schadelijke componenten introduceren of proberen beveiligingsfuncties van onze systemen uit te schakelen of te omzeilen. Houd er rekening mee dat wij geen ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze toegang tot de API garanderen.

Het is eenvoudig om je productgegevens (van Hue producten die zijn verbonden met een Hue Bridge) door middel van directe toegang te delen met iemand in Europa (een derde partij). Volg gewoon deze eenvoudige stappen:

Stap 1: Vraag de derde partij om naar https://developers.meethue.com/ te gaan.

Stap 2: De derde partij moet zich registreren en de instructies op die pagina volgen.

Stap 3: Na de registratie kan de derde partij cloud-to-cloud integratiereferenties aanvragen.

Stap 4: Om toestemming te krijgen voor toegang tot je productgegevens, gebeurt het volgende:

- De derde partij kan een link voor een autorisatieverzoek maken

· Met deze link kun je inloggen in je Hue account en de derde partij toegang geven.

Stap 5: Zodra je toestemming hebt gegeven, krijgt de derde partij toegang en kan ze de API gaan gebruiken om je productgegevens in realtime te bekijken.

Je kunt het delen van gegevens altijd weer stoppen via je Hue account (log in bij https://www.philips-hue.com/account).

Het gebruik van onze API's voor het ophalen van productgegevens is onderhevig aan specifieke voorwaarden (die door de derde partij moeten worden geaccepteerd bij de hierboven genoemde Stap 2). Op basis daarvan kan een derde partij rechten worden toegekend voor het ophalen van jouw productgegevens en worden onze rechten en het Hue systeem beschermd voor alle Hue gebruikers.

Als je een derde partij indirect toegang wilt gegeven tot jouw gegevens (als Direct beschikbare gegevens) kun je ons dat laten weten door die optie aan te vinken in ons online intakeformulier.

We dragen alleen de aangevraagde of geautoriseerde productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens over, inclusief gerelateerde informatie over het gebruik (bijv. metagegevens). We delen geen persoonsgegevens van jou zonder jouw expliciete toestemming. Zorg ervoor dat de derde partij zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met jouw productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens, bijvoorbeeld door deze te beschermen met de juiste beveiligingsmaatregelen en door ze alleen te gebruiken voor de dienst die jij bij hen afneemt. Ze mogen de productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens niet gebruiken om producten te ontwikkelen die concurreren met Hue producten. Ook mogen ze geen productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens verkopen aan of delen met iemand die niet geautoriseerd is.

Je gaat ermee akkoord dat je de productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens verantwoordelijk gebruikt en deze niet op een schadelijke manier publiceert.

Het delen van productgegevens en aan diensten gerelateerde gegevens is gratis.

Wil je je gegevens wissen?

Zo kun je dat doen, afhankelijk van het gegevenstype: