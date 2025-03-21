Beste tips voor het gebruik van Philips Hue bewegingssensoren

1 september 2023

Midden in de nacht zoeken naar de lichtschakelaar in de badkamer? Heb je moeite om het licht in de gang met je elleboog aan te doen terwijl je zware tassen met boodschappen draagt? Wat als je lichaam de lichtschakelaar zou worden? 

Wanneer je je slimme lampen verbindt met Hue-bewegingssensoren, worden ze geactiveerd door de beweging van je lichaam. De verlichting gaat automatisch aan en uit als jij, je gezin of gasten zich van kamer naar kamer verplaatsen. Naast gemak kunnen slimme lampen in combinatie met bewegingssensoren voor buiten je ook gemoedsrust bieden door ongewenste gasten 's nachts of wanneer je niet thuis bent, af te schrikken.

Hoe gebruik je bewegingssensoren voor buiten?

Gebruik van bewegingssensoren bij ingangen

Hoewel een ingang een voor de hand liggende locatie is voor een Hue buitensensor, is het wel een belangrijke locatie. Een bewegingssensor voor buiten voor een voor-, achter- of zijdeur is niet alleen een manier om 's nachts verdachte bezoekers af te weren, maar kan je thuiskomst 's avonds ook wat comfortabeler maken. Gasten zullen ook zeker een beetje uitnodigend licht op prijs stellen, dat hen op winteravonden naar je deur leidt. 

Mensen op een terras die 's nachts een Philips Hue-buitensensor gebruiken die boven een deur is gemonteerd en is aangesloten op bewegingsmelderlampen

Bewegingssensoren gebruiken op de oprit

Plaats een buitensensor boven de garage of oprit, zodat je makkelijker kunt komen en gaan als het donker is. Je kunt je buitensensor zo instellen dat hij meerdere lampen tegelijk aanzet. Waarom niet aansluiten op een reeks slimme lampen voor op het pad en wandlampen, om jou en je auto over de oprit te begeleiden? Als je via de garage je huis betreedt, kun je de sensor zo instellen dat hij ook de binnenverlichting activeert. 

Slim idee: Als je het gevoel hebt dat de bewegingssensor te veel beweging van een buurman op de stoep waarneemt, probeer dan de bewegingsgevoeligheid te verminderen. Als dat niet werkt, richt je de sensor naar beneden om het bereik te verkleinen.

Een Philips Hue-buitensensor gemonteerd op een veranda en aangesloten op bewegingsmelderlampen.

Gebruik bewegingssensoren als je huisdieren hebt

Of het nu je kat, hond of een hongerige egel is die 's nachts op zoek is naar voedsel, dieren in de achtertuin kunnen per ongeluk bewegingsdetectorlichten activeren wanneer ze een buitensensor passeren. 

Maar je hoeft niet wakker te worden gehouden door de buitenverlichting die de hele nacht aan en uit flikkert.

Dit probleem kun je snel en eenvoudig oplossen door de gevoeligheid van de sensor in de Philips Hue app te verlagen. 

Een andere manier om te voorkomen dat je huisdieren buitenverlichting activeren, is door de sensor hoger te monteren. De optimale hoogte voor montage van een Hue buitensensor ligt tussen de 1,5 en 2,5 meter. En vergeet niet: de Hue buitensensor is draadloos en werkt op batterijen, waardoor je ultieme flexibiliteit hebt. 

Hoe bewegingssensoren binnenshuis te gebruiken

Bewegingssensoren gebruiken in gangen

Een bewegingssensor geplaatst in de gang die de slaapkamers verbindt, zorgt ervoor dat je midden in de nacht veiliger naar de badkamer kunt gaan. Als nachtelijke uitstapjes door het huis verder reiken dan de badkamer, zorg er dan voor dat je bewegingssensor zo is ingesteld dat de lichten helemaal tot in de keuken worden ingeschakeld (als je nachtelijke wandelingen eindigen met een late night snack!). Je kunt ook de intensiteit aanpassen van de lichten die worden geactiveerd. Gebruik 's avonds laat bewegingsdetectielampen die zijn ingesteld op een zachte, warme gloed om je te helpen in het donker.

Nachtlampjes op vloerniveau in de kinderkamer.

Gebruik van bewegingssensoren op trappen

Een trap is een van de beste plaatsen om een sensor te installeren. Trappen op en af gaan wordt veel gemakkelijker als je je geen zorgen hoeft te maken over het inschakelen van het licht. Dit kan vooral handig zijn als je je handen vol hebt, bijvoorbeeld wanneer je een lading wasgoed van de slaapkamers naar de wasmachine draagt. Vergeet dus niet een sensor op je keldertrap te plaatsen, ook al ben je daar niet vaak, want die reizen resulteren meestal in het terugdragen van iets naar boven. 

Slim idee: Stel de bewegingssensor in om slimme lampen in te schakelen met dezelfde helderheid en kleur als je andere nachtlampjes, zodat je een gelijkmatige verlichting rondom je huis hebt.

Bewegingssensoren gebruiken in badkamers

Een bewegingssensor bij de ingang van de badkamer helpt je niet alleen de weg te vinden met de juiste instelling, maar schrikt je ook midden in de nacht niet uit je slaperige toestand.

Wanneer je een bewegingssensor aan een slimme lamp koppelt, kun je ervoor kiezen dat de sensor 's avonds en 's nachts een gedimd, warm licht activeert. Om je te helpen je energiek en klaar voor de komende dag te voelen, kun je je badkamersensor zo instellen dat deze 's ochtends een helder, wit licht activeert. 

