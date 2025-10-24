2-pack E27

Deze twee Philips Hue white ambiance LED-lampen, met E27-fitting, bieden warm- tot koelwit licht dat je helpt ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Met de 50.000 wittinten heb je altijd het juiste licht. Bedien de slimme standaardlampen direct via Bluetooth of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.