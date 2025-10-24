Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance 2-pack E27

2-pack E27

Deze twee Philips Hue white ambiance LED-lampen, met E27-fitting, bieden warm- tot koelwit licht dat je helpt ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Met de 50.000 wittinten heb je altijd het juiste licht. Bedien de slimme standaardlampen direct via Bluetooth of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Warm- tot koelwit licht
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    60x110

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay