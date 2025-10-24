Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Adore verlichte badkamerspiegel

Adore verlichte badkamerspiegel

Plaats deze Philips Hue white ambiance Adore spiegellamp in je badkamer en geniet van lichtrecepten die je energie geven, of waarbij je tot rust komt, kunt lezen of je kunt concentreren. Met de dimmer creëer je eenvoudig de juiste sfeer voor ieder moment.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • Chroom
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Chroom

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay