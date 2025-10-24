Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Amaze hanglamp

Uitverkoop

Amaze hanglamp

De witte Philips Hue White ambiance Amaze hanglamp heeft een uniek design dat in elke keuken of eetkamer past. Krijg warm- tot koelwit licht en vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten via de Bluetooth app of de bijgeleverde Hue dimmer switch. Activeer meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge. Plaats de lamp horizontaal boven je spiegel of gebruik er twee verticaal aan elke zijde voor de ultieme sfeerverlichting.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay