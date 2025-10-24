Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Buckram spot

Buckram spot

Breid je Philips Hue systeem uit met extra white ambiance spots en geniet van warm- tot koelwit licht. Voor een slimme bediening heb je de Hue bridge nodig die wordt meegeleverd met de starterkit. Verbind de spot met de bridge en bedien hem op jouw manier.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Extra spotlamp
  • GU10
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay