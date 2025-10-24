1-pack A60 B22 Standard met zichtbare gloeidraad
Vintage lampen en moderne functies zijn één in deze slimme A60-lampen. Deze ledlamp heeft een klassieke vorm, een gloeiende binnenspiraal, dimbaar warm tot koelwit licht en een B22-fitting.
Productkenmerken
- White ambiance filament
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Warm- tot koelwit
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
60x114