Beyond hanglamp
Deze stijlvolle Philips Hue Beyond LED-pendellamp geeft een combinatie van gezellige sfeerverlichting en warmwitte taakverlichting in één. Verbind de lamp met jouw draadloze thuisnetwerk voor directe en complete controle over uw verlichting in huis vanaf je smartphone of tablet.
De huidige prijs is € 499,00
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geïntegreerde LED-lamp
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
- Met spraakbediening*
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Glas