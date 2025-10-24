Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Centura inbouwspot

Centura inbouwspot

Creëer overal in je woning de perfecte sfeer met de accent- en sfeerverlichting van deze aluminiumkleurige Philips Hue Centura inbouwspot. De white and color ambiance LED-lamp levert licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Schakel de de lamp in en uit, dim en verander van kleur heel eenvoudig met je smartphone of tablet en de Philips Hue Bluetooth app. Als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je toegang tot een hele reeks slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay