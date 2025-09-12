Deze ronde Philips Hue Centura inbouwspot, in de kleur aluminium, geeft met de white and color ambiance LED-lamp licht in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Ideaal dus om overal in je woning, van hal tot slaapkamer, de perfecte sfeer te creëren. Je bedient de lamp rechtstreeks vanaf je smartphone of tablet met de Philips Hue Bluetooth app. Wil je nog meer dan alleen in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen, verbind de lamp dan met een Hue bridge, die toegang biedt tot allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.