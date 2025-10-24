Centura inbouwspot
Met de aluminiumkleurige Philips Hue Centura inbouwspot zorg je direct voor de gewenste sfeer. De white and color ambiance LED-lamp levert licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Ideaal voor accent- en sfeerverlichting overal in je huis. Bovendien schakel je de lamp gemakkelijk aan of uit met je smartphone, en kan je eenvoudig dimmen en van kleur veranderen via Bluetooth besturing en en de Philips Hue Bluetooth app. Wanneer je verbinding makat met de Hue birdge, krijg je toegang tot alle extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.
De huidige prijs is € 64,99
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Aluminium
Materiaal
Kunststof