Festavia lichtsnoer
De huidige prijs is € 159,99
De huidige prijs is € 159,99
Exclusief
Item niet langer verkrijgbaar
Over de Festavia lichtsnoer
De Festavia lichtsnoeren hebben 250 slimme mini-LED-lampjes en een lengte van 20 meter. Je kunt ze perfect gebruiken voor decoratie in je woning. Creëer een mooie lichtgloed over het ganse snoer of gebruik slechts één kleur voor een traditionele uitstraling.
- 250 gekleurde smart LED's
- Kabel van 20m
- Zwart snoer
- Wordt geleverd met voedingsbron
- Alleen voor binnengebruik
Kenmerken
- Productnummer (EAN/UPC)
- 8719514465497
Design en afwerking
- Kleur
- Zwart
- Materiaal
- Kunststof
Milieu
- Vochtigheid wanneer in werking
- geschikt voor gebruik binnenshuis
- Temperatuur wanneer in werking
- 0 °C - 35 °C
Extra onderdeel/accessoire meegeleverd
- Met kleurverandering (LED)
- Ja
- Dimbaar
- Ja
- Volledig weerbestendig
- Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp
- Ja
- Universele stekker
- Nee
Lichtkenmerken
- Kleurtemperatuur
- 2200-6500 K
Lichtsnoer/lightstrip
- Uitbreidbaarheid
- Nee
- Ingangsspanning
- 24V
- Vermogen
- 15 W
Afmetingen en gewicht verpakking
- EAN/UPC - product
- 8719514465497
- Nettogewicht
- 1,62 kg
- Brutogewicht
- 2,22 kg
- Hoogte
- 110 mm
- Lengte
- 290 mm
- Breedte
- 290 mm
- Materiaalnummer (12NC)
- 929003535501
Opgenomen vermogen
- Energieverbruik in stand-by
- 0,5 W
Afmetingen en gewicht van product
- Totale lengte
- 2.000 mm
- LED-diameter
- 5 mm
- Kabellengte naar eerste LED
- 4.400 mm
- Lengte van string
- 20.000 mm
Service
- Garantie
- 2 jaar
Technische specificaties
- Netspanning
- 220-240 V, 50-60 Hz
- Beschermingsklasse
- Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Ruimte tussen LED-lampen
- 80 mm
- Aantal lichtbronnen
- 250
Wat wordt ondersteund
- Compatibel met de functie Effecten
- Yes
- Philips Hue app
- Android 10.0 en hoger, iOS 16 of hoger
- Wifi
- Works without Wi-Fi
- Vastgestelde ondersteuningsperiode
- Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Communicatieprotocol
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibel met systemen van derden
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Overig
- Gebruikershandleiding
- User Manual
- Het product weggooien
- Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
- Demontage
- Geen demontage-informatie beschikbaar