De Festavia lichtsnoeren hebben 250 slimme mini-LED-lampjes en een lengte van 20 meter. Je kunt ze perfect gebruiken voor decoratie in je woning. Creëer een mooie lichtgloed over het ganse snoer of gebruik slechts één kleur voor een traditionele uitstraling.

250 gekleurde smart LED's

Kabel van 20m

Zwart snoer

Wordt geleverd met voedingsbron

Alleen voor binnengebruik