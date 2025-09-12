*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Lightstrip outdoor, 2 meter
De volledig flexibele buitenlichtstrip van twee meter kun je naar eigen wens vormen en buigen. Verlicht een kronkelend tuinpad of bevestig de strip aan een muur of om een paal. Met de meegeleverde klemmen en schroeven kun je de lichtstrip overal installeren.
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- 1x Lightstrip 2 meter
- Wit en gekleurd licht
- Inclusief voeding
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Decoreer je tuin met buitenverlichting
Laat je tuin stralen, net als je huis. Met meer dan 16 miljoen kleuren en 50.000 tinten warm en koelwit licht kun je buiten even mooi decoreren als binnen. Verlicht bijvoorbeeld het looppad of richt een spot op je favoriete plekje van de patio.
Flexibele lichtstrip laat zich eenvoudig vormen en buigen
De buitenlichtstrip biedt volledig flexibele verlichting die je naar eigen wens kunt vormen, buigen en bewerken. Verlicht een kronkelend tuinpad of bevestig de strip tegen een muur of om een paal. Met de meegeleverde klemmen en schroeven kun je de lichtstrip overal installeren.
Weersbestendige lichtstrip
De buitenlichtstrip is bestand tegen alle weersomstandigheden, van kleine plasjes water tot urenlange hoosbuien.
Mooi gelijkmatig en diffuus lichteffect
De Philips Hue buitenlichtstrip is voorzien van een speciale diffuse coating die het witte of gekleurde licht verstrooit. Of je de strip nu voor directe of indirecte verlichting gebruikt, je hoeft hem niet te verbergen - puur licht is het enige wat je ziet.
Wordt geleverd compleet met voedingsunit en stekker
Deze verpakking wordt geleverd met alle elementen die je nodig hebt om te beginnen, inclusief een lichtsnoer, adapter en stekker. Dus alles wat je hoeft te doen, is uitpakken, installeren waar je maar wilt en inschakelen.
Maak verbinding met je Hue Bridge voor volledige slimme verlichtingsbediening
Maak verbinding met de Hue Bridge als je gebruik wilt maken van slimme bediening en alle slimme functies. Zo kun je lampen bedienen met de Philips Hue app, timers en routines instellen, lampen toevoegen of verwijderen, enzovoort. *Hue Bridge apart verkrijgbaar
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
multi
Materiaal
Silicone