Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Lightstrip outdoor, 2 meter

Lightstrip outdoor, 2 meter

De volledig flexibele buitenlichtstrip van twee meter kun je naar eigen wens vormen en buigen. Verlicht een kronkelend tuinpad of bevestig de strip aan een muur of om een paal. Met de meegeleverde klemmen en schroeven kun je de lichtstrip overal installeren.

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Hue Bridge vereist
  • 1x Lightstrip 2 meter
  • Wit en gekleurd licht
  • Inclusief voeding
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Een producthandleiding zoeken

Decoreer je tuin met buitenverlichting

Decoreer je tuin met buitenverlichting

Laat je tuin stralen, net als je huis. Met meer dan 16 miljoen kleuren en 50.000 tinten warm en koelwit licht kun je buiten even mooi decoreren als binnen. Verlicht bijvoorbeeld het looppad of richt een spot op je favoriete plekje van de patio.

Flexibele lichtstrip laat zich eenvoudig vormen en buigen

Flexibele lichtstrip laat zich eenvoudig vormen en buigen

De buitenlichtstrip biedt volledig flexibele verlichting die je naar eigen wens kunt vormen, buigen en bewerken. Verlicht een kronkelend tuinpad of bevestig de strip tegen een muur of om een paal. Met de meegeleverde klemmen en schroeven kun je de lichtstrip overal installeren.

Weersbestendige lichtstrip

Weersbestendige lichtstrip

De buitenlichtstrip is bestand tegen alle weersomstandigheden, van kleine plasjes water tot urenlange hoosbuien.

Mooi gelijkmatig en diffuus lichteffect

Mooi gelijkmatig en diffuus lichteffect

De Philips Hue buitenlichtstrip is voorzien van een speciale diffuse coating die het witte of gekleurde licht verstrooit. Of je de strip nu voor directe of indirecte verlichting gebruikt, je hoeft hem niet te verbergen - puur licht is het enige wat je ziet.

Wordt geleverd compleet met voedingsunit en stekker

Wordt geleverd compleet met voedingsunit en stekker

Deze verpakking wordt geleverd met alle elementen die je nodig hebt om te beginnen, inclusief een lichtsnoer, adapter en stekker. Dus alles wat je hoeft te doen, is uitpakken, installeren waar je maar wilt en inschakelen.

Maak verbinding met je Hue Bridge voor volledige slimme verlichtingsbediening

Maak verbinding met je Hue Bridge voor volledige slimme verlichtingsbediening

Maak verbinding met de Hue Bridge als je gebruik wilt maken van slimme bediening en alle slimme functies. Zo kun je lampen bedienen met de Philips Hue app, timers en routines instellen, lampen toevoegen of verwijderen, enzovoort. *Hue Bridge apart verkrijgbaar

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Kleur(en)

    multi

  • Materiaal

    Silicone

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Lichtsnoer/lightstrip

Diversen

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

