losse lamp E27
Haal kleur in huis met deze slimme, gekleurde E27-lamp. Je kunt kiezen uit 16 miljoen kleuren, meer dan genoeg om je huis een geheel nieuwe uitstraling te geven. Maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle slimme functies en verlichtingsbediening.
De huidige prijs is € 59,95
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- 1x E27-lamp
- Wit en gekleurd licht
- Dimbaar
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
62x110