Uitverkoop
Kogellamp - E14 slimme lamp - (2-pack)
Maak ook je kleinere lampen, zoals een wandlamp, tafellamp of bureaulamp, slim met twee Philips Hue White kogellampen. Deze kleine LED-lampjes passen in een E14-fitting en geven dimbaar warmwit licht Bediening in één kamer via Bluetooth. Of voeg een Hue Bridge toe voor toegang tot alle slimme functies.
Huidige prijs is € 27,99, oorspronkelijke prijs is € 34,99
Productkenmerken
- White
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
45x77