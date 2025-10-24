Ondersteuning
Close-up van de voorkant van LIGHTSTRIPS Starterkit: Philips Hue Flux LED Strip 3 m + Philips Bridge Pro

Starterkit: Philips Hue Flux LED Strip 3 m + Philips Bridge Pro

Begin je reis naar slimme verlichting op een eenvoudige manier met een starterkit met de Philips Hue Flux LED Strip en de Hue Bridge Pro smart home hub. Decoreer en verlicht je huis met de puurste tinten van wit licht en de nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™. Knip, hergebruik of verleng de strip zodat hij in elke ruimte past. De Bridge Pro, onze meest geavanceerde home hub, biedt snellere prestaties, een grotere capaciteit en AI-functies die worden aangedreven door een ultrasnelle chip. Beheer je systeem met de bekroonde Hue app of met spraakbesturing via je slimme assistent.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • Aan te passen scènes en effecten
  • Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
  • Helder, echt wit licht
  • Voeg meer dan 150 lampen en meer dan 50 accessoires toe
  • Lampen worden sensors met MotionAware™
