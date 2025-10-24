Starterkit: Philips Hue Flux LED Strip 3 m + Philips Bridge Pro
Begin je reis naar slimme verlichting op een eenvoudige manier met een starterkit met de Philips Hue Flux LED Strip en de Hue Bridge Pro smart home hub. Decoreer en verlicht je huis met de puurste tinten van wit licht en de nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™. Knip, hergebruik of verleng de strip zodat hij in elke ruimte past. De Bridge Pro, onze meest geavanceerde home hub, biedt snellere prestaties, een grotere capaciteit en AI-functies die worden aangedreven door een ultrasnelle chip. Beheer je systeem met de bekroonde Hue app of met spraakbesturing via je slimme assistent.
Productkenmerken
- Aan te passen scènes en effecten
- Nauwkeurige kleurovergangen van Chromasync™
- Helder, echt wit licht
- Voeg meer dan 150 lampen en meer dan 50 accessoires toe
- Lampen worden sensors met MotionAware™
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Kleur(en)
Multi Color
Materiaal
Silicone