Tips til baderomsbelysning

13. juli 2023

Når man skal renovere et hjem, er det mange som fokuserer på innredningen i stuen, på soverommene og til og med på kjøkkenet - men baderommet får sjelden den oppmerksomheten det fortjener. Likevel er badet det stedet som setter stemningen når du gjør deg klar om morgenen, og det er badet som hjelper deg med overgangen til søvnen før leggetid. Til og med gjestebadene har en viktig funksjon; også disse rommene skal tilby et kort pusterom fra hverdagens stress og jag. Baderommet er relativt lite og brukes til såpass mye, noe som gjør at belysningen både har høy prioritet og er enkel å fikse.

Her er noen smarte tips til baderomsbelysning.

1. Bruk grunnprinsippene for belysning

Uansett hvordan baderommet ditt ser ut, kan du kombinere disse grunnprinsippene for å fremheve rommet.

  • Stemningsbelysning: Når det brukes riktig, er dette lys som skaper en jevn lysopplevelse i rommet.
  • Aksentbelysning: Dette er lys som brukes til å fremheve bestemte elementer i rommet, f.eks. fliser eller en vask i glass.
  • Oppgavebelysning: Dette er spotlights for spesifikke aktiviteter som for eksempel å ta på sminke.

Én enkelt lyspære er ikke tilstrekkelig på baderommet. For å belyse baderommet riktig, bør du kombinere lys for atmosfære for å skape en jevn opplevelse, aksentbelysning for å fremheve detaljer og oppgavebelysning for å utføre dagligdagse aktiviteter. Se smarte baderomsarmaturer fra Philips Hue.

Speil med lys

2. Installer sidemonterte spotter

Sidemonterte spotter er en av de beste belysningsmulighetene for baderommet, og kan installeres på begge sider av speilet. Bare husk å installere spottene litt ovenfor øyenivået ditt.

Tips: Hvis speilet ditt er plassert over vasken, så kan det være lurt å montere belysningen noen centimeter til venstre og til høyre for speilet slik at det kommer nærmere ansiktet ditt.

Spotlight-belysning ved siden av baderomsspeilet

3. Få lys i badekaret

Den helt riktige belysningen kan påvirke opplevelsen på baderommet og hjelpe deg med å slappe av. Vi anbefaler å velge en belysning som gir både direkte og indirekte lys.

Tips: Med en dimmer kan du styre baderomsbelysningen trådløst og dermed slappe av enda mer.

Dame leser magasin i badekar

4. Unngå skygger med skjønnhetsbelysning

Med Philips Hue Adore Bathroom lampespeil kan du skape eleganse med en innebygd ring med justerbart lys. Hvis du vil ha sidebelysning, kan du montere vegglamper med sterke LED-lyspærer på hver side av speilet, for å fullstendig belyse ansiktet ditt. Hvis du også vil ha lys ovenfra kan du tilføye en horisontal rekke med lys over speilet - og på denne måten fjerne alle skygger.

Speil over vask på badet
