13. juli 2023

Når man skal renovere et hjem, er det mange som fokuserer på innredningen i stuen, på soverommene og til og med på kjøkkenet - men baderommet får sjelden den oppmerksomheten det fortjener. Likevel er badet det stedet som setter stemningen når du gjør deg klar om morgenen, og det er badet som hjelper deg med overgangen til søvnen før leggetid. Til og med gjestebadene har en viktig funksjon; også disse rommene skal tilby et kort pusterom fra hverdagens stress og jag. Baderommet er relativt lite og brukes til såpass mye, noe som gjør at belysningen både har høy prioritet og er enkel å fikse.

Her er noen smarte tips til baderomsbelysning.