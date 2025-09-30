Med Hue videoringeklokke går du aldri glipp av besøk eller en pakke. Få øyeblikkelige varsler når noen er ved døren eller går forbi. Se alt tydelig, dag og natt, med klar 2K-video og Starlight-teknologi. Samhandle med hvem som helst, hvor som helst, med toveis samtale, rett utenfor døren. Aktiver Philips Hue belysningen din med bevegelsesdeteksjon, og øk den visuelle sikkerheten. Krever 12–24 V AC – min. 10 VA transformator (ikke inkludert)