Vil du sette opp en TV med bakgrunnsbelysning? Det finnes en hel rekke Hue-smartlys du kan bruke som LED-bakgrunnsbelysning for TV-en og underholdningsplassen din, fra LED-stripelys til smarte bord- og gulvlamper.

Gjør TV-en til et enda mer underholdende midtpunkt i stua di ved å montere en Hue lightstrip plus på baksida av skjermen. Med LED-remsen som kaster lys mot veggen bak TV-en, kan du få et vakkert lysbilde og stille det inn i den tonen eller intensiteten du ønsker. Lightstrip-en er fleksibel, slik at du kan bøye, forme, kutte og utvide den for å passe til enhver skjerm eller underholdningsenhet. Play lightbars er kompakte og slanke LED-lamper som er designet for å stå oppreist eller ligge ned – perfekt for å skape områder med fargerikt lys på hver side av TV-en eller til og med bak skjermen. Like Play light bars, the Hue Go aksentbelysning er et kompakt tilskudd til visningsrommet ditt og kan brukes til å skape en TV-bakgrunnsbelysningseffekt. Plasser en på hver side av TV-en og rett dem mot veggen for å skape et fargerikt, diffust lys bak TV-skjermen. For å få Hue smartlysene til å blinke, lyse, dimme og endre farge i takt med innholdet på skjermen, kan du bruke Hue Sync-appen eller Hue Sync-mobilappen sammen med en Philips Hue Play HDMI Sync Box.