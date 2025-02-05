Hvordan får man den beste belysningen til hjemmegymmet

10. juni 2020
Enten du har et hjørne av et rom eller et treningsrom i garasjen, kan optimalisering av belysningen i ditt hjemmegym utgjøre hele forskjellen ved å skape et treningsmiljø som motiverer deg til å fortsette.
10. juni 2020
Enten du har et hjørne av et rom eller et treningsrom i garasjen, kan optimalisering av belysningen i ditt hjemmegym utgjøre hele forskjellen ved å skape et treningsmiljø som motiverer deg til å fortsette.
Det er en grunn til at vi føler oss glade på en solskinnsdag: solstrålene kan bidra til å forbedre humøret vårt. Dra nytte av den naturlige belysningen i rommet ved å sette opp utstyret nært et vindu. Hvis hjemmegymmet ditt ikke har et allerede opplyst sted - som garasjen eller kjelleren - ta med solen inn med det riktige lyset.
LED-lyspærer er alltid et mer effektivt alternativ, som varer lenger enn andre typer pærer. LED-lyspærer kan også være smarte, noe som gir deg større kontroll over lysene dine.
Jo høyere lumen, jo lysere er lyspæren. Én armatur vil sannsynligvis ikke kunne lyse opp hele rommet tilstrekkelig, så sørg for at du får riktig antall armaturer eller pærer med tilstrekkelig lysutgang. Hvis du vil at ditt hjemmegym skal fungere som et avslapningsrom, som et yogastudio, kan du få dimbare lys slik at du kan senke dem etter behov.
Fargetemperatur (varmt til kaldt hvitt lys) er oppgitt i Kelvin. Solen er for eksempel rundt 5000 K. Bruk en pære med et Kelvin-område på 2200 K til 6500 K, for å få den beste belysningen i hjemmegymmet. På denne måten kan du både få kaldere blåhvite nyanser, som kan få deg til å føle deg mer energisk, og varmere nyanser av lys for å roe deg ned.
Jevn plassering av lys er nøkkelen til et godt opplyst treningsrom. Hvis du bare har ett enkelt overliggende lys, få en lyspære med høy lysutgang (med andre ord, høyere lumen) for å virkelig lyse opp rommet. Hvis du har mer enn ett taklys, bruk en lyspære med lavere effekt i hver armatur for å unngå overbelysning.
Når du har valgt lystype - det beste alternativet er en dimbar, varm til kald LED - kan du velge armaturene. Antall og type armatur du får, avhenger selvfølgelig av størrelsen og formen på rommet, men det er tre måter å tilnærme seg belysning til ditt hjemmegym på:
Takbelysning i treningsrommet lar deg fylle rommet med lys. Du vil velge armatur som er i flukt med taket, siden hengende lys ikke er egnet i et rom der du hopper, kaster eller løper.
De to beste alternativene er innfelte spotlighter eller sporbelysning. Med innfelte spotlighter kan du plassere lysene over hele rommet, selv om rommet har en merkelig form, og lyse opp rommet jevnt.
Alternativt lar sporbelysning deg vinkle lysene til forskjellige treningssoner. Pek ett lys mot hver maskin eller hvert utstyr, som tredemølle eller vektbenk. For en best mulig effekt, bruk en kombinasjon av downlights (foran et speil) og sporbelysning (rettet mot utstyr).
Gulvlamper er spesielt nyttige i et hjemmegym hvis du bare har plass til et taklys, slik at du kan gi lys til mørkere hjørner av rommet. Siden du trenger direkte lys, velger du en armatur med et justerbart hode som gir mer fleksibel lysretning eller en nyanse som ikke sprer eller endrer lyset for mye.
Hvis du har fylt ditt hjemmegym med taklys og gulvlamper, men likevel ser ut til å ha noen mørkere hjørner, kan du bruke bordlamper for å lyse opp de mindre tilgjengelige områdene. Igjen kan lamper som tilbyr justerbare hoder hjelpe deg med å lede lyset til riktig sted.
For de som ikke har vært i stand til å tilbringe så mye tid i sitt hjemmegym som de ønsker, bare gjør noen små justeringer av belysningen - det kan ha vært akkurat det plassen har manglet. Med den riktige belysningen kan et hjemmegym bli et av favorittrommene i huset.