Hvordan får man den beste belysningen til hjemmegymmet

Takbelysning i treningsrommet lar deg fylle rommet med lys. Du vil velge armatur som er i flukt med taket, siden hengende lys ikke er egnet i et rom der du hopper, kaster eller løper.

De to beste alternativene er innfelte spotlighter eller sporbelysning. Med innfelte spotlighter kan du plassere lysene over hele rommet, selv om rommet har en merkelig form, og lyse opp rommet jevnt.

Alternativt lar sporbelysning deg vinkle lysene til forskjellige treningssoner. Pek ett lys mot hver maskin eller hvert utstyr, som tredemølle eller vektbenk. For en best mulig effekt, bruk en kombinasjon av downlights (foran et speil) og sporbelysning (rettet mot utstyr).