Lyspærestørrelse: En guide til å velge riktige lyspærer

Alle pærer og pærefatninger er markert med en kode som består av tall og bokstaver. Før du kjøper en ny lyspære er det alltid en god idé å ta en titt på lyspæren du skal erstatte, slik at du kan være sikker på å velge den rette størrelsen til den riktige fatningen.

De første bokstavene i koden forteller deg noe om fatningen eller holderen til lyspæren. Det kan for eksempel være en bayonettfatning eller en alminnelig Edison Screw Base.

Tallene viser deg diameteren på fatningen eller avstanden mellom pinnene, oppgitt i millimeter. Dette kan for eksempel være B22, E27 eller GU10.

Tips: Det er viktig å legge merke til om lampene dine er av skruetypen eller bayonettfatning, da disse ikke passer til hverandre.

B22 Bayonett-pærer

Dette er en av de mest vanlige typene i Storbritannia. En bayonett-pære har to pinner som stikker ut på sidene og diameteren på basen er 22 millimeter.

Hvis du har bayonettfatninger og samtidig ønsker deg intelligente lyspærer som kan skifte fargetemperatur, er B22-pæren fra Philips Hue et godt alternativ. Denne lyspæren gir deg både varmhvitt og fargerikt lys, og den kan dimmes og styres med Hue-appen og stemmestyrte plattformer. Lyspæren tilsvarer 60 W, med en estimert levetid på 25 000 timer og en garanti på to år. Lysytelsen er på 806lm @4,000 K. Denne lyspæren kan også fås i vanlig hvit.