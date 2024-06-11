Lyspærestørrelse: En guide til å velge riktige lyspærer

28. februar 2024

Uansett hvilken type belysning du har bruk for, så kan vi love deg at du kan finne en passende lyskilde. Det første du må avgjøre når du velger en lyspære er om du ønsker et klassisk eller moderne preg. Intelligente lyspærer har en dyrere innkjøpspris enn tradisjonelle pærer, men ettersom de varer veldig lenge vil du allikevel spare penger. Utover dette er de energieffektive og miljøvennlige samt gjør belysningen din mer allsidig. 

Fordelene med en smartpære

  • Det finnes mange forskjellige apper som muliggjør personlig belysning.
  • Du kan slå på alle eller spesifikke lyspærer i huset ditt med et klikk.
  • Farger og lystemperaturer på hvert rom kan endres så ofte du vil.
  • Du kan stille inn lysoppskrifter som gir deg forskjellige typer lys på egenvalgte tidspunkter.
  • Lampene kan slås på og av fra der du er, eller stilles inn med en timer. På denne måten ser det ut som om noen er hjemme, selv når det ikke er det.
  • Du kan koble belysningen til TV-en, slik at bildet spres ut over veggene dine i real-time.
  • Belysningen kan stemmeaktiveres med Amazon Alexa, Google eller Apple.

Når det gjelder smartbelysning, så måler man som regel ikke lysstyrken i watt, men i lumen. Alle intelligente lyspærer har et merke som viser lumen, farge, levetid, energiforbruk og kostnader per år. Alt dette gjør det enklere å sammenligne ulike lyspærer, og å finne ut hvilken type som passer best for deg.
Møt de smarte led-pærene fra Philips Hue.

Hvordan velger du riktig lyspære?  

Alle pærer og pærefatninger er markert med en kode som består av tall og bokstaver. Før du kjøper en ny lyspære er det alltid en god idé å ta en titt på lyspæren du skal erstatte, slik at du kan være sikker på å velge den rette størrelsen til den riktige fatningen.
De første bokstavene i koden forteller deg noe om fatningen eller holderen til lyspæren. Det kan for eksempel være en bayonettfatning eller en alminnelig Edison Screw Base.
Tallene viser deg diameteren på fatningen eller avstanden mellom pinnene, oppgitt i millimeter. Dette kan for eksempel være B22, E27 eller GU10.

Tips: Det er viktig å legge merke til om lampene dine er av skruetypen eller bayonettfatning, da disse ikke passer til hverandre.

B22 Bayonett-pærer

Dette er en av de mest vanlige typene i Storbritannia. En bayonett-pære har to pinner som stikker ut på sidene og diameteren på basen er 22 millimeter.

Hvis du har bayonettfatninger og samtidig ønsker deg intelligente lyspærer som kan skifte fargetemperatur, er B22-pæren fra Philips Hue et godt alternativ. Denne lyspæren gir deg både varmhvitt og fargerikt lys, og den kan dimmes og styres med Hue-appen og stemmestyrte plattformer. Lyspæren tilsvarer 60 W, med en estimert levetid på 25 000 timer og en garanti på to år. Lysytelsen er på 806lm @4,000 K. Denne lyspæren kan også fås i vanlig hvit.

LED B22-pære

Edison E27-lyspære

Dette er en annen vanlig skrusokkel i Storbritannia. De er enkle å skru inn i sokkelen til et lysarmatur. 

LED E27-pære

Philips Hue E27-lyspærer har ulike spesifikasjoner. Der er en hvit lyspære, som gir deg varmt eller kjølig hvitt lys og kan dimmes. Og det er en dobbelpakning med Hue White and Colour Ambiance. Disse lyspærene er morsommere med tanke på alle fargene de tilbyr. Akkurat som B22-smartlyspærene fra Philips Hue, tilsvarer E27 60 W, har en levetid på 25 000 timer og en garanti på to år.

E14 Edison Screw Mignonpærer 

Denne modellen kan beskrives som en mindre versjon av E27-lyspæren, med en litt annen form. Dersom du har en lampe som er laget for en mignonpære med skrufatning, er E14 det riktige valget for deg. Lyspæren er også kjent som Type B-lyspærer, og brukes ofte i vegglamper, lamper og noen typer av lysekroner. 

Person som setter en E14-lyskilde i en lampe

Philips Hue Mignonpærer kan dimmes og styres med Hue Bridge eller stemmestyring. Disse tilsvarer 40 W, varer i 25 000 timer og har en garanti på to år.

GU10-pærer

Disse lyskildene har to små pinner på undersiden og brukes som regel som taklys på kjøkken og bad ettersom armaturet kan integreres nærmest sømløst med taket. 

LED GU10-pære

Philips Hue selger disse pærene enkeltvis og i dobbelpakninger. Når det gjelder fargevalg, kan du velge mellom White som gir et mykt hvitt lys, White Ambiance som gir deg mulighet til å velge mellom kaldt og varmt hvitt lys, og Color Ambiance hvor du kan variere mellom millioner av farger. Alle variantene kan dimmes og styres med Hue Bridge eller stemmestyring.

Se hele utvalget av Philips Hue GU10-pærer.

Uansett hva du har bruk for og hvilket rom du befinner deg i, så bør du huske å sjekke både størrelse og lampetype før du kjøper en ny lyspære. Dette kan spare deg for besværet ved å kjøpe feil type eller størrelse.

