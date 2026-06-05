Slik kobler du til Hue Sync med Netflix

Slik kobler du til Hue Sync med Netflix

28. Januar, 2020

Det er to måter å synkronisere Hue-belysning med Netflix: Du kan enten bruke Philips Hue Play HDMI Sync Box sammen med Hue Sync-mobilappen eller bruke datamaskinen med Hue Sync-skrivebordsappen.  

For å gjøre det enkelt, har vi laget to trinnvise guider for bruk av Hue Sync sammen med Netflix, enten du bruker den nye synkroniseringsboksen eller datamaskinen din.

Sync Hue med Netflix: synkroniseringsboksen

Før du starter synkroniseringen, trenger du et Philips Hue-system med en Hue Bridge V2, fargekompatible Hue smartlys og synkroniseringsboksen. Forsikre deg om at du har et underholdningsområde - som lar deg legge til opptil 10 lys — som allerede er satt opp (ikke sikker på hvordan du gjør det? Gå til Innstillinger > Underholdningsområder >Opprett underholdningsområde i Hue-appen).

Trinn 1: Installer synkroniseringsboksen og Hue Sync-mobilappen 

Last ned Hue Sync-mobilappen for å konfigurere synkroniseringsboksen. Koble synkroniseringsboksen til en strømforsyning, og bruk den medfølgende HDMI-kabelen til å koble den fra utgangsporten til TV-ens inngangsport. Når LED-lampen på forsiden av synkroniseringsboksen blir blå, kan du åpne appen for å starte oppsettet. Følg instruksjonene på skjermen, som vil guide deg gjennom en enkel installasjonsprosess. Du kan også se videoen vår om å sette opp synkroniseringsboksen:

Trinn 2: Koble til en HDMI-streamingenhet

Når du synkroniserer Hue med Netflix ved hjelp av synkroniseringsboksen, må du koble til en strømmingsenhet som du kan strømme innhold med på TV-en. Smart-TV-er som har innebygde apper for strømmetjenester som Netflix og Amazon Prime, fungerer ikke med synkroniseringsboksen - innholdet må passere gjennom synkroniseringsboksen for at lyssynkronisering skal fungere.   

Enhver HDMI-streamingenhet fungerer med synkroniseringsboksen, inkludert (men ikke begrenset til): 

  • Apple TV
  • Google Chromecast
  • PlayStation
  • Xbox
  • Roku
  • Amazon’s Fire TV Stick

Når du har koblet HDMI-strømmingsenheten til synkroniseringsboksen, åpner du Hue Sync-mobilappen. Du kan gi enhetene nytt navn under "HDMI-innganger" under Innstillinger-fanen, noe som er spesielt nyttig hvis du har en rekke innganger. 

Trinn 3: Start Netflix

Dette neste trinnet avhenger av hvilken strømmingsenhet du bruker med synkroniseringsboksen. Hvis du bruker en strømme-dongel som Chromecast, kan du åpne Netflix-appen på mobilenheten din og kaste direkte til skjermen. Med Fire TV Stick, Apple TV, Roku, en set-top-boks eller spillkonsoller som PlayStation 4 og Xbox One, kan du laste ned appen og kontrollere den fra selve skjermen.  

Når du har kastet, åpner du Hue Sync-mobilappen og trykker på den grønne "Start" -knappen nederst på skjermen - så kan du nyte surround-lyseffektene til Hue Sync med Netflix! 

Kvinne som holder fjernkontrollen ved hjelp av Hue Sync med TV

Sync Hue med Netflix: skrivebordsappen

Med denne metoden trenger du det samme Philips Hue-systemet med Hue Bridge og fargekompatible lys, men du trenger ikke synkroniseringsboksen. Du trenger også en datamaskin eller bærbar datamaskin (Windows 10 og nyere eller MacOS Sierra og nyere) og et underholdningsområde som er konfigurert i Hue-appen din. 

Trinn 1: Installer Hue Sync skrivebordsappen

Last ned Hue Sync skrivebordsappen til datamaskinen. Når den er installert, velger du spill-, musikk- eller videomodus for å begynne synkroniseringen. Appen kobler lysene dine til innholdet på dataskjermen og lar deg justere lysstyrke og lyshastighet, stille inn synkroniseringsmodus og mer.

Trinn 2: Start Netflix på datamaskinen din

Bruk Google Chrome-nettleseren til å åpne Netflix og naviger til TV-programmet eller filmen du har valgt, og nyt showet - og surround-belysningen.

(Valgfritt) Trinn 3: Kast til TV-en

Selv om Hue Sync skrivebordsappen er beregnet på datamaskiner og bærbare datamaskiner, kan du fortsatt bruke den til TV-en din - alt du trenger å gjøre er å kaste. Hvis du allerede har en strømmingsenhet koblet til TV-en din, kan du bare kaste dataskjermen (spille Netflix via Chrome-nettleseren) eller koble den via HDMI til TV-en, og du vil kunne synkronisere lysene dine. Selv om dette alternativet fungerer, gir det kanskje ikke den samme kvaliteten som synkronisering til TV-en din med Philips Hue Play HDMI Sync Box.

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