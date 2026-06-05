Slik kobler du til Hue Sync med Netflix

Når du synkroniserer Hue med Netflix ved hjelp av synkroniseringsboksen, må du koble til en strømmingsenhet som du kan strømme innhold med på TV-en. Smart-TV-er som har innebygde apper for strømmetjenester som Netflix og Amazon Prime, fungerer ikke med synkroniseringsboksen - innholdet må passere gjennom synkroniseringsboksen for at lyssynkronisering skal fungere.

Enhver HDMI-streamingenhet fungerer med synkroniseringsboksen, inkludert (men ikke begrenset til):

Apple TV

Google Chromecast

PlayStation

Xbox

Roku

Amazon’s Fire TV Stick

Når du har koblet HDMI-strømmingsenheten til synkroniseringsboksen, åpner du Hue Sync-mobilappen. Du kan gi enhetene nytt navn under "HDMI-innganger" under Innstillinger-fanen, noe som er spesielt nyttig hvis du har en rekke innganger.