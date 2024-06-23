Support
De beste tipsene for bruk av Philips Hue bevegelsessensorer

13. juli 2023

Fomler du etter lysbryteren på badet midt på natten? Sliter du med å slå på lyset i gangen med albuen mens du bærer tunge handleposer? Hva om kroppen din ble lysbryteren? 

Når du kobler smartlysene dine til Hue-bevegelsessensorer, utløses de av kroppens bevegelser. Lyset tennes og slukkes automatisk når du, familien eller gjestene beveger seg fra rom til rom. I tillegg til å være praktisk, kan smartlys kombinert med utendørs bevegelsessensorer også bidra til å gi deg sjelefred ved å avskrekke uønskede gjester om natten eller når du ikke er hjemme.

Slik bruker du utendørs bevegelsessensorer

Bruk av bevegelsessensorer ved inngangspartier

Selv om et inngangsparti er et opplagt sted for en Hue utendørssensor, er det et viktig sted. En utendørs bevegelsessensor til inngangsdøren, bakdøren eller sidedøren er ikke bare en måte å avverge mistenkelige besøkende på om natten, men kan også gjøre det litt mer behagelig å komme hjem om kvelden. Gjestene dine vil også sette pris på litt innbydende lys som viser vei til døren på vinterkveldene. 

Folk på en gårdsplass om natten bruker en Philips Hue utendørssensor montert over en dør og koblet til lys med bevegelsesdetektor.

Bruk bevegelsessensorer i oppkjørselen

Plasser en utendørssensor over garasjen eller innkjørselen for å gjøre det enklere å komme og gå når det er mørkt. Du kan stille inn utendørssensoren til å slå på flere lamper samtidig. Hvorfor ikke koble den halloween-pynt utendørs i form av en rekke med smarte lys i oppkjørselen samt vegglamper for å hjelpe deg og bilen din med å finne frem i oppkjørselen? Hvis du har tilgang til boligen via garasjen, kan du stille inn sensoren slik at den også aktiverer innendørsbelysningen. 

Lys idé: Hvis du føler at bevegelsessensoren registrerer for mye bevegelse fra naboen på fortauet, kan du prøve å redusere bevegelsesfølsomheten. Hvis det ikke fungerer, kan du vinkle sensoren nedover for å redusere rekkevidden.

En Philips Hue-utendørssensor montert på en veranda og koblet til lys med bevegelsesdetektor.

Bruk bevegelsessensorer når du har kjæledyr

Enten det er en katt, hund eller et sultent pinnsvin som er på jakt etter mat om natten, kan dyr i hagen ved et uhell utløse bevegelsesdetektorlys når de passerer en utendørssensor. 

Men du trenger ikke å bli holdt våken av utelys som slås av og på hele natten.

Dette problemet kan raskt og enkelt løses ved å redusere sensorens følsomhet i Philips Hue-appen. 

En annen måte å hindre at kjæledyrene dine utløser utelyset på, er å montere sensoren høyere opp. Den optimale høyden for montering av en Hue utendørssensor er mellom 1,5 og 2,5 meter. Og ikke glem at Hue utendørssensor er trådløs og batteridrevet, noe som gir optimal fleksibilitet. 

Slik bruker du innendørs bevegelsessensorer

Bruk av bevegelsessensorer i korridorer

En bevegelsessensor i gangen mellom soverommene gjør det tryggere å gå på toalettet om natten. Hvis de nattlige turene i huset strekker seg lenger enn til badet, bør du sørge for at bevegelsessensoren er innstilt slik at lyset slås på helt til kjøkkenet (hvis de sene natteturene ender med en sen matbit!). Du kan også tilpasse intensiteten på lysene som utløses. Sent på kvelden kan du bruke bevegelsesdetektorlys som er innstilt på et mildt, varmt lys for å hjelpe deg med å orientere deg i mørket.  

Nattlys på gulvnivå på barnerommet.

Bruk av bevegelsessensorer i trapper

En trapp er et av de beste stedene å installere en sensor. Det blir mye enklere å gå opp og ned trappen når du ikke trenger å tenke på å slå på lyset. Dette kan være spesielt nyttig når du har hendene fulle, for eksempel når du skal bære et lass med klesvask ned fra soverommene til vaskemaskinen. Så ikke glem å bruke en sensor i kjeller- eller kjellertrappen, selv om du ikke er der nede så ofte, for da må du som regel bære noe opp igjen. 

Lys idé: Still inn bevegelsessensoren til å slå på smartlys med samme lysstyrke og farge som de andre nattlysene, slik at du får en jevn belysning i hele hjemmet.

Bruk av bevegelsessensorer på badet

En bevegelsessensor ved inngangen til badet hjelper deg ikke bare med å finne veien med riktig innstilling, men den vil heller ikke riste deg ut av søvnen midt på natten.

Når du kobler en bevegelsessensor til en smartpære, kan du velge at sensoren skal utløse et svakt, varmt lys om kvelden og natten. For at du skal føle deg opplagt foran dagen som venter, kan du stille inn baderomssensoren til å lyse med et skarpt, hvitt lys om morgenen. 

Tilbake til artikler
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay