En detaljert gjennomgang av utelamper til vegg

24.01.2024

Hvis du ikke har sett på dekorative vegglamper før, kan det være vanskelig å vite hva du skal se etter og hva du bør vurdere. Vi har satt dette sammen for å hjelpe deg med å få en bedre forståelse av de ulike måtene utendørsbelysning kan brukes på, utvalget av armaturer som er tilgjengelige, og hvordan du installerer og kontrollerer utendørsbelysningen.

Utendørs veggmonterte lys og deres bruksområder

Moderne utendørs veggbelysning kan tjene en rekke funksjoner, men de brukes vanligvis til følgende:

  • Bedre estetikk til hjemmets eksteriør.
  • Skap en innbydende atmosfære under utendørs sammenkomster.
  • Gir trygghet og sikkerhet og ekstra ro i sjelen.

Du kan fokusere på å fremheve arkitektoniske detaljer, skape et koselig uterom eller sørge for tilstrekkelig belysning av gangveier. Men du kan også gjøre alle tre tingene samtidig (i varierende grad, selvsagt!). Først må du bare finne ut hva du trenger. Det vil hjelpe deg med å velge armaturer basert på egenskaper som matcher dine behov, og hjelpe deg med plassering for optimal effekt.

Typer av utelamper til vegg

Når du har bestemt deg for hva du skal bruke belysningen på uteveggen til, kan du velge mellom et bredt utvalg av stiler og funksjoner. Det finnes en elegant utendørs vegglampe for enhver stil, fra minimalistisk, elegante design som passer sømløst inn i moderne omgivelser, til mer utsmykkede og tradisjonelle armaturer som tilfører et snev av tidløs sjarm.

Vegglamper er elegant utendørs veggbelysning som er kjent for sine estetiske og funksjonelle egenskaper, og finnes i alt fra klassiske lyktelamper til mer moderne design. 
Med up- og downlights utendørs stråler lyset både ovenfra og nedenfra, noe som er perfekt for større områder som en utevegg.
Flomlys er designet for å gi dynamisk, atmosfærisk belysning og forbedre sikten for ekstra sikkerhet i hager, uteplasser og oppkjørsler. Legger både stil og sikkerhet til uterommene dine.
Spotlights er designet for å gi dynamisk, stemningsfull belysning og bedre sikt for ekstra sikkerhet i hager, på uteplasser og i oppkjørsler. De gir både stil og sikkerhet til uterommet ditt.
Vegglykter er kjent for sitt klassiske og tidløse utseende og har en tradisjonell eller vintage design som gir rustikk sjarm samtidig som de gir rikelig med belysning.
Det store utvalget av innfelte vegglamper gir deg en rikholdig palett av valgmuligheter som kan brukes til å sette sammen en svært personlig tilpasset utendørsbelysning som passer perfekt til din egen personlige smak. Noen innfelte vegglamper kan til og med ha to lysstråler som lyser både opp og ned, som for eksempel Dymera vegglampe, der du kan styre lysene individuelt.
Strømforsyning til veggmonterte utelamper

Å forstå hvordan ulike moderne innfelte utvendige vegglamper drives, er også viktig for å velge riktig alternativ. Med Philips Hue tilbyr vi to typer utelamper:

Standard linjespenning, som kobles direkte til hjemmets strøm. Gir deg en konsistent og pålitelig lyskilde som er ideell for områder der kontinuerlig belysning er ønsket – for eksempel sikkerhets- og underholdningsrom.

Lavspenning, som enkelt kan installeres ved å koble den til vanlige utendørsuttak. Gir et allsidig og brukervennlig alternativ for å belyse hageveier, fremheve landskapselementer og etablere innbydende utemiljøer.

Gitt at hver strømkilde har forskjellige styrker, er det best å tilpasse oppsettet for utendørsbelysning for å passe dine preferanser og behov.

Personliggjøring av utvendige vegglamper

Å ta kontroll over moderne innfelt utvendige vegglamper kan være enkelt og sømløst med et smart lyssystem som Philips Hue. Philips Hue-appen lar deg administrere og tilpasse utendørslysene dine direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet.

Utforsk en palett med mer enn 16 millioner farger og et spekter av hvite nyanser. Lys opp gjenstander, trær eller stier for å gjøre uteområdet ditt til ditt eget. Du kan også lagre favorittkonfigurasjonene dine og hente dem frem igjen med et enkelt trykk i Hue-appen.

I tillegg kan du angi tidsplaner for å automatisere utvendig belysning, og sikre at de slår seg på og av til bestemte tider (eller når du kommer og går!), og sparer energi når det ikke er nødvendig. Med appen har du fleksibiliteten til å forvandle uterommet ditt med lys, noe som gjør det både funksjonelt og estetisk tiltalende.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

