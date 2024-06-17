Ved å legge til lysrekker under kjøkkenskapene dine får du fokusert, sterkt lys for matlaging, matforberedelse og oppvask. LED-lister er et populært valg for kjøkkenskap, siden de gir lys rett over plassen du jobber på.

Før du installerer belysningen under skapet, tenk på typen benk du har — lyset vil tross alt skinne direkte på den. Hvis du har en lys eller blank benkeplate, trenger ikke lightstripen å være like sterkt – benken vil reflektere lyset oppover. Men hvis benkeplaten din har en mørkere farge eller matt, vil den absorbere lys - så lysstyrken til lightstrip må være sterkere.

Philips Hue lightstrips gir fleksibilitet når det gjelder belysning under skap på kjøkkenet. Med trådløse smartlys kan du dimme og gjøre lightstrips lysere for ulike tider på dagen eller kaste et fargerikt lys over kjøkkenet for å skape en romantisk middag eller fest.