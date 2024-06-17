Support
Belysning under skap

Belysning under skap

1. mars 2024

Belysning under skap er en populær måte å tilføre hjemmet ekstra belysning på en diskret og stilig måte. LED-lister er svært populære til dette formålet – de avgir ikke varme, de er energieffektive og de er enkle å montere. Les mer om hvordan du kan bruke LED-lister til å skape effektiv belysning under skap. 

Lys for bestemte oppgaver kontra generell belysning/stemningsbelysning

Belysning som er plassert under skapene kan dekke to ulike behov: Oppgavebelysning eller stemningsbelysning. Oppgavebelysning er dedikert lys som hjelper deg med å utføre en bestemt oppgave, for eksempel matlaging, arbeid eller lesing. Stemningsbelysning er mer generell og gir varme og dybde til rommet. Selv om stemningsbelysning vanligvis refererer til den primære lyskilden i et rom, kan belysning under skap også bidra til denne typen lys – for eksempel i kombinasjon med taklamper og gulvlamper. 

LED-belysning under kjøkkenskap

Ved å legge til lysrekker under kjøkkenskapene dine får du fokusert, sterkt lys for matlaging, matforberedelse og oppvask. LED-lister er et populært valg for kjøkkenskap, siden de gir lys rett over plassen du jobber på.  

Før du installerer belysningen under skapet, tenk på typen benk du har — lyset vil tross alt skinne direkte på den. Hvis du har en lys eller blank benkeplate, trenger ikke lightstripen å være like sterkt – benken vil reflektere lyset oppover. Men hvis benkeplaten din har en mørkere farge eller matt, vil den absorbere lys - så lysstyrken til lightstrip må være sterkere.

Philips Hue lightstrips gir fleksibilitet når det gjelder belysning under skap på kjøkkenet. Med trådløse smartlys kan du dimme og gjøre lightstrips lysere for ulike tider på dagen eller kaste et fargerikt lys over kjøkkenet for å skape en romantisk middag eller fest.

Kvinne strekker seg etter en bok på en hylle med belysning under skap.

Hvor skal lys under overskap monteres

Monter lightstrips på den nærmeste kanten av skapet. Dette maksimerer lyset ved å kaste det over benkeplaten i stedet for å rette det mot bakplaten. Du kan skjule lightstripen ved å montere det bak den nederste frontskinnen på skapet. Pass på at skinnen ikke blokkerer lyset - test plasseringen din før du fjerner den selvklebende baksiden og fester den til skapet. 

Montering av LED-lightstrip under skap

Det er enkelt å montere LED-lightstrips under skapene dine, spesielt med Philips Hue-lightstrips – det er ikke nødvendig å bore eller trekke nye ledninger. Gjør klar den selvklebende baksiden for å feste lightstrips på en solid overflate. Er den for lang? Klipp den til langs de angitte kuttelinjene. Men husk at du til og med kan bøye den rundt buede overflater, så det er ikke sikkert du trenger å skjære den av.

Hvis du vil ha en lengre lightstrip som går under lengden på kjøkkenskapene dine, kan du bruke en lightstrip extension. Med Philips Hue lightstrip-extension kan du forlenge dem til en maksimal lengde på 10 meter — alt du trenger å gjøre er å koble  lightstripene sammen ved hjelp av de medfølgende koblingsstykkene. 

Tilbake til alle artikler
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay