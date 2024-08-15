Hva er skinnebelysning?

Det klare lyset i skinnebelysningen kommer fra tre viktige komponenter: strømforsyningsenheten, skinnene og kontaktene, og lysarmaturene.

Det finnes tre typer strømforsyningsenheter for skinnebelysning. Hva som er mest effektivt for deg, avhenger av design og behov. Velg mellom:

Endestykker i taket : Strategisk plassert i enden av strømskinnen.

: Strategisk plassert i enden av strømskinnen. Enheter mellom skinner : Plassert mellom to skinner for sømløs strømdistribusjon.

: Plassert mellom to skinner for sømløs strømdistribusjon. Veggmonterte enheter: Designet for veggmonterte skinner

Du kan koble de allsidige skinnene og kontaktene sammen for å konfigurere det skinnebelysningssystemet som passer best til dine behov. Med Philips Hue Perifo kan du velge mellom:

0,5 m lange skinner : Ideell for trange kurver og små skinnebelysninger

: Ideell for trange kurver og små skinnebelysninger 1 m skinner : Passer komfortabelt inn i de fleste rom og har plass til flere lamper

: Passer komfortabelt inn i de fleste rom og har plass til flere lamper 1,5 m skinnebelysning : Imponerende og romslig, perfekt for lengre skinnebelysning og dramatiske effekter

: Imponerende og romslig, perfekt for lengre skinnebelysning og dramatiske effekter Rett koblingstykke : Muliggjør konfigurasjoner med rettlinjet skinnebelysning

: Muliggjør konfigurasjoner med rettlinjet skinnebelysning Ekstern hjørnekobling : Fører skinnebelysningen elegant rundt hjørner

: Fører skinnebelysningen elegant rundt hjørner Intern hjørnekontakt: Muliggjør jevne svinger i motsatt retning som en ekstern hjørnekontakt

Ulike strømskinnearmaturer passer til ulike belysningsbehov og preferanser. Med Philips Hue Perifo kan du velge mellom: