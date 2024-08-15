Support
Hva er skinnebelysning?

24.01.2024

Når det gjelder lysdesign, er skinnebelysning et allsidig og dynamisk valg. Denne typen belysning består av en modulær skinne som kan bære ulike lysarmaturer, for eksempel spotlights, pendellamper eller lysstenger, slik at du kan rette lyset akkurat dit det trengs. Den brukervennlige installasjonen, skalerbarheten, plasseringen av skinnebelysning og det store utvalget av stiler og overflater gir en allsidig belysning som passer til ulike rom og behov.

Slik fungerer skinnebelysning

Skinnebelysning fungerer ved hjelp av et kontinuerlig skinne- eller skinnesystem som vanligvis monteres i taket eller på veggen. Denne skinnen fungerer både som strukturell støtte og som elektrisk strømkilde for lysarmaturene på hele skinnen. Armaturene kan deretter festes til skinnen ved hjelp av koblinger eller adaptere, som er spesielt utformet for å kunne justeres. Denne fleksible lysskinneavstanden er perfekt for å lage skreddersydde og målrettede belysningskonfigurasjoner.

TBD Black Perifo smarte spotlights på en skinne montert i taket

Hvordan fungerer sporbelysning?

Det klare lyset i skinnebelysningen kommer fra tre viktige komponenter: strømforsyningsenheten, skinnene og kontaktene, og lysarmaturene.

Det finnes tre typer strømforsyningsenheter for skinnebelysning. Hva som er mest effektivt for deg, avhenger av design og behov. Velg mellom:

  • Endestykker i taket: Strategisk plassert i enden av strømskinnen.
  • Enheter mellom skinner: Plassert mellom to skinner for sømløs strømdistribusjon.
  • Veggmonterte enheter: Designet for veggmonterte skinner

Du kan koble de allsidige skinnene og kontaktene sammen for å konfigurere det skinnebelysningssystemet som passer best til dine behov. Med Philips Hue Perifo kan du velge mellom:

  • 0,5 m lange skinner: Ideell for trange kurver og små skinnebelysninger
  • 1 m skinner: Passer komfortabelt inn i de fleste rom og har plass til flere lamper
  • 1,5 m skinnebelysning: Imponerende og romslig, perfekt for lengre skinnebelysning og dramatiske effekter
  • Rett koblingstykke: Muliggjør konfigurasjoner med rettlinjet skinnebelysning
  • Ekstern hjørnekobling: Fører skinnebelysningen elegant rundt hjørner
  • Intern hjørnekontakt: Muliggjør jevne svinger i motsatt retning som en ekstern hjørnekontakt

Ulike strømskinnearmaturer passer til ulike belysningsbehov og preferanser. Med Philips Hue Perifo kan du velge mellom:

  • Spotlights: Sender ut levende lys uansett hvor du sikter dem, ideelt for å fremheve spesifikke områder
  • Pendellamper: Justerbare i høyden for direkte, nedadrettet belysning, perfekt for spisebord
  • Lineære lysfelt: Gir diffust, fargerikt lys, lyser opp større rom med eleganse
  • Gradient-lysrør: Harmonisk blanding av flere lysfarger som skyller over veggen den vender mot
Smart Perifo lysrør på skinne montert i tak over kunstverk
Svart Perifo smart pendellampe i stuen

Slik installerer du skinnebelysning

Enten du ønsker å sette opp skinnebelysning i en liten gang eller et stort kjøkken, vil denne trinnvise guiden hjelpe deg med å lyse opp rommet ditt med letthet – og få et sofistikert utseende!

Plassering av skinnebelysning

Å finne den ideelle plasseringen av skinnelamper er en kunst som begynner med å vurdere hva slags rom du skal belyse. I oppholdsrom anbefales det vanligvis å plassere armaturene med en avstand på mellom 0,6 og 1,2 meter for å oppnå jevn dekning for generell belysning. Men når du skal fremheve spesifikke funksjoner eller enkeltobjekter, kan det være lurt å plassere dem tettere sammen. Ikke nøl med å eksperimentere med avstanden mellom skinnebelysningene til du oppnår den perfekte belysningsbalansen. Det er tross alt det som er det fine med skinnelys.

En lys idé: Er du klar til å installere skinnebelysningen? Legg det hele ut på gulvet for å kartlegge plasseringen før du begynner å bore. På denne måten kan du leke med plasseringen og velge hvor du vil plassere lysene uten å måtte bore hull i veggen!

