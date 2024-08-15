Hva er skinnebelysning?

Det klare lyset i skinnebelysningen kommer fra tre viktige komponenter: strømforsyningsenheten, skinnene og kontaktene, og lysarmaturene.
Det finnes tre typer strømforsyningsenheter for skinnebelysning. Hva som er mest effektivt for deg, avhenger av design og behov. Velg mellom:
- Endestykker i taket: Strategisk plassert i enden av strømskinnen.
- Enheter mellom skinner: Plassert mellom to skinner for sømløs strømdistribusjon.
- Veggmonterte enheter: Designet for veggmonterte skinner
Du kan koble de allsidige skinnene og kontaktene sammen for å konfigurere det skinnebelysningssystemet som passer best til dine behov. Med Philips Hue Perifo kan du velge mellom:
- 0,5 m lange skinner: Ideell for trange kurver og små skinnebelysninger
- 1 m skinner: Passer komfortabelt inn i de fleste rom og har plass til flere lamper
- 1,5 m skinnebelysning: Imponerende og romslig, perfekt for lengre skinnebelysning og dramatiske effekter
- Rett koblingstykke: Muliggjør konfigurasjoner med rettlinjet skinnebelysning
- Ekstern hjørnekobling: Fører skinnebelysningen elegant rundt hjørner
- Intern hjørnekontakt: Muliggjør jevne svinger i motsatt retning som en ekstern hjørnekontakt
Ulike strømskinnearmaturer passer til ulike belysningsbehov og preferanser. Med Philips Hue Perifo kan du velge mellom:
- Spotlights: Sender ut levende lys uansett hvor du sikter dem, ideelt for å fremheve spesifikke områder
- Pendellamper: Justerbare i høyden for direkte, nedadrettet belysning, perfekt for spisebord
- Lineære lysfelt: Gir diffust, fargerikt lys, lyser opp større rom med eleganse
- Gradient-lysrør: Harmonisk blanding av flere lysfarger som skyller over veggen den vender mot