Hue hjemmesikkerhetssystemet går utover kameraer og varsler. Med Hue Bridge kan lysene dine reagere på aktivitet – slå seg på automatisk eller utløse lys- og lydalarmer. Alt administrert i én app.
Inni Hue hjemmesikkerhetssystemet
Unngå uønskede gjester
Enten du er på vei ut eller på vei i seng, kan du aktivere sikkerhetssystemet med ett trykk. Ikke glem å starte Mimic tilstedeværelsesautomatisering for å få det til å se ut som om du er hjemme hvis du reiser!
Finn ut hvem det er
Sikre kameraer, sensorer, video doorbells og klokker oppdager bevegelse i synsfeltet – og reagerer umiddelbart med lys og appvarsler basert på innstillingene dine.
Bli varslet umiddelbart
Finn ut nøyaktig hvor og når bevegelse ble oppdaget med et varsel sendt direkte til mobilenheten din. Med et Secure abonnement kan du til og med se om bevegelsen skyldtes en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke som ble levert.
Bekreft svaret ditt
Sjekk direktevisningen i sikkerhetssenteret for å se hva (eller hvem!) som utløste bevegelsesvarslet – og velg deretter hva du vil gjøre. Hvis du har et Secure abonnement, kan du også se den lagrede videologgen på tidslinjen.
Avskrekk potensielle inntrengere
Virker mistenkelig? Utløs en alarm med blinkende lys eller lyd fra sirenen i Secure kameraet ditt med ett trykk i appen. Du kan til og med bruke toveis-talefunksjonen til å advare en potensiell inntrenger – eller bare si hei til en venn.
Full kontroll over hjemmets sikkerhet og belysning i én app
Hue appen gir deg full kontroll over smart sikkerhet og belysning. Administrer Hue kameraer, videoringeklokker og sensorer, motta umiddelbare varsler og utløs automatiseringer eller alarmer – rett fra telefonen. Koble til smartlys for å forbedre sikkerheten og tilpasse oppsettet ditt i én app.
Oppgrader til Hue Bridge Pro – gjør lysene dine bevegelsesbevisste
Gjør lysene dine smartere med Hue Bridge Pro. Gjør dem om til bevegelsesbevisste sensorer som reagerer på bevegelse, sender varsler og lyser opp øyeblikket. I tillegg kan du låse opp lysalarmer, etterligning av tilstedeværelse og andre lysfunksjoner – alt fra systemet du allerede stoler på.
Ditt personvern, vår prioritet
Ende-til-ende-kryptering. Tofaktorautentisering. Et unikt passord som gir tilgang til videoklipp og videologgen. Philips Hue Secure er designet med tanke på ditt personvern. Vil du vite mer om hvordan vi håndterer dataene dine?
Spørsmål og svar om hjemmesikkerhetssystemer
Hvilke Philips Hue produkter kan brukes i et Secure oppsett?
Hvilke Philips Hue produkter kan brukes i et Secure oppsett?
Hva trenger jeg for å begynne å bruke Philips Hue sikkerhetsfunksjoner?
Hva trenger jeg for å begynne å bruke Philips Hue sikkerhetsfunksjoner?
Hva kan jeg gjøre med video doorbell, lydenheten og sikkerhetssystemet mitt hvis jeg tror det er en inntrenger i hjemmet mitt?
Hva kan jeg gjøre med video doorbell, lydenheten og sikkerhetssystemet mitt hvis jeg tror det er en inntrenger i hjemmet mitt?
Hvordan gjør en Hue Bridge Secure systemet bedre?
Hvordan gjør en Hue Bridge Secure systemet bedre?
Finnes det en gratis prøveperiode for Secure planens betalte funksjoner, doorbells og chimes?
Finnes det en gratis prøveperiode for Secure planens betalte funksjoner, doorbells og chimes?
Hva er et gjør-det-selv (DIY) hjemmesikkerhetssystem?
Hva er et gjør-det-selv (DIY) hjemmesikkerhetssystem?
Hva er det beste hjemmesikkerhetssystemet?
Hva er det beste hjemmesikkerhetssystemet?
Hva er det beste alarmsystemet for boliger?
Hva er det beste alarmsystemet for boliger?
Hva er et sikkerhetsalarmsystem?
Hva er et sikkerhetsalarmsystem?
Finner du ikke et svar?
Finner du ikke et svar?
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.