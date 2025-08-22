Support

Inni Hue hjemmesikkerhetssystemet

Hue hjemmesikkerhetssystemet går utover kameraer og varsler. Med Hue Bridge kan lysene dine reagere på aktivitet – slå seg på automatisk eller utløse lys- og lydalarmer. Alt administrert i én app.

Slik fungerer hjemmesikkerhetssystemet vårt

Secure kamera montert over en inngangsdør

Unngå uønskede gjester

Enten du er på vei ut eller på vei i seng, kan du aktivere sikkerhetssystemet med ett trykk. Ikke glem å starte Mimic tilstedeværelsesautomatisering for å få det til å se ut som om du er hjemme hvis du reiser!

Kvinne som vinker, sett fra et Secure kamera

Finn ut hvem det er

Sikre kameraer, sensorer, video doorbells og klokker oppdager bevegelse i synsfeltet – og reagerer umiddelbart med lys og appvarsler basert på innstillingene dine.

Mann ser på video fra smarttelefonen sin med hodetelefoner på

Bli varslet umiddelbart

Finn ut nøyaktig hvor og når bevegelse ble oppdaget med et varsel sendt direkte til mobilenheten din. Med et Secure abonnement kan du til og med se om bevegelsen skyldtes en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke som ble levert.

 

Par gjennomgår sikkerhetsopptak på et nettbrett

Bekreft svaret ditt

Sjekk direktevisningen i sikkerhetssenteret for å se hva (eller hvem!) som utløste bevegelsesvarslet – og velg deretter hva du vil gjøre. Hvis du har et Secure abonnement, kan du også se den lagrede videologgen på tidslinjen.

Mistenkelig silhuett nærmer seg bakdøren

Avskrekk potensielle inntrengere

Virker mistenkelig? Utløs en alarm med blinkende lys eller lyd fra sirenen i Secure kameraet ditt med ett trykk i appen. Du kan til og med bruke toveis-talefunksjonen til å advare en potensiell inntrenger – eller bare si hei til en venn.

Hue appen som viser aktiverte, sikre Hue enheter med en livevideo av en veranda tatt opp av et 2K Hue Secure kamera.

Full kontroll over hjemmets sikkerhet og belysning i én app

Hue appen gir deg full kontroll over smart sikkerhet og belysning. Administrer Hue kameraer, videoringeklokker og sensorer, motta umiddelbare varsler og utløs automatiseringer eller alarmer – rett fra telefonen. Koble til smartlys for å forbedre sikkerheten og tilpasse oppsettet ditt i én app.

En svart Hue Bridge Pro smarthjem-hub

Oppgrader til Hue Bridge Pro – gjør lysene dine bevegelsesbevisste

Gjør lysene dine smartere med Hue Bridge Pro. Gjør dem om til bevegelsesbevisste sensorer som reagerer på bevegelse, sender varsler og lyser opp øyeblikket. I tillegg kan du låse opp lysalarmer, etterligning av tilstedeværelse og andre lysfunksjoner – alt fra systemet du allerede stoler på.

Hender som justerer et hvitt Secure-kamera med bordstativ

Ditt personvern, vår prioritet

Ende-til-ende-kryptering. Tofaktorautentisering. Et unikt passord som gir tilgang til videoklipp og videologgen. Philips Hue Secure er designet med tanke på ditt personvern. Vil du vite mer om hvordan vi håndterer dataene dine?

Spørsmål og svar om hjemmesikkerhetssystemer

