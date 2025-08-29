Hue Secure lar deg slappe av med følelsen av at noen alltid er hjemme – og Secure abonnementene lar deg velge nøyaktig hvordan du vil overvåke hjemmet ditt i sanntid. Velg den beste for oppsettet ditt for å få mest mulig ut av skarp hjemmesikkerhet med Philips Hue.
Hjemmesikkerhetsplaner
Gratis
Philips Hue Secure kameraer kommer med umiddelbar, gratis tilgang til standardfunksjoner, inkludert direktesending, lys- og lydalarmer, umiddelbare varsler og mer.
Basic-plan
Få 30 dager med videohistorikk, pluss avanserte funksjoner som aktivitetssoner, videoklipp og enda smartere varsler. Få dette abonnementet på opptil to kameraer og betal per kamera.
Plus-plan
Få 60 dager med videohistorikk, pluss avanserte funksjoner som aktivitetssoner, videoklipp og smartere varsler. Få dette abonnementet på opptil 10 kameraer og betal en fast pris for alle.
Sammenlign hjemmesikkerhetsabonnementer
Direktestrømming via app eller skjermer fra en stemmepartner
Lys- og lydalarm¹ ²
Umiddelbare bevegelsesvarsler¹
End-to-end-kryptering
Blackout-soner
Videobilder
Automatisk aktivering/deaktivering når du er hjemme eller borte
Bevegelsesbevisst: bruk lys som sensorer² ⁴
Oppdager røykvarslere og utløser lys for å varsle deg
Etterfølgende klippopptak
Aktivitetssoner
AI-drevet person-, dyr-, kjøretøy- og pakkedeteksjon
KI-drevne smartalarmer
Videologg
Kameraer
Lås opp avanserte funksjoner med en plan
Videoklippopptak
Med en plan begynner kameraet å ta opp så snart bevegelse registreres, og krypterer deretter videoen, lagrer den i skyen og lar deg eksportere den til mobilenheten din.
Aktivitets- og pakkesoner
Opprett en sone for mer detaljerte varsler som forteller deg om en person, pakke eller kjøretøy har utløst kameraet ditt. Du kan til og med ekskludere områder, som for eksempel fortauet, for å unngå unødvendige varsler.
Videologg
Velg mellom en 30-dagers eller 60-dagers videologg, og se deretter opptakene kameraet ditt har gjort under bevegelseshendelser oppdaget i løpet av den tiden.
Oppgrader til Hue Bridge Pro – gjør lysene dine bevegelsesbevisste
Gjør lysene dine smartere med Hue Bridge Pro. Gjør dem om til bevegelsesbevisste sensorer som reagerer på bevegelse, sender varsler og lyser opp øyeblikket. I tillegg kan du låse opp lysalarmer, etterligning av tilstedeværelse og andre lysfunksjoner – alt fra systemet du allerede stoler på.
Spørsmål og svar
Har Secure-abonnementet en grense for antall kameraer jeg kan legge til?
Hvordan kan jeg se hvor mange dager som er igjen på min 30-dagers gratis prøveversjon av Secure-abonnementet?
Er en Philips Hue Bridge nødvendig for de avanserte funksjonene jeg får med et Secureabonnement?
Hva er refusjonsretningslinjene for Secureabonnementet?
Fant du ikke et svar?
¹Hue Bridge kreves.
²Philips Hue belysning kreves.
³Maks 10 kameraer.
⁴Hue Bridge Pro kreves.
