Hjemmesikkerhetsplaner

Hue Secure lar deg slappe av med følelsen av at noen alltid er hjemme – og Secure abonnementene lar deg velge nøyaktig hvordan du vil overvåke hjemmet ditt i sanntid. Velg den beste for oppsettet ditt for å få mest mulig ut av skarp hjemmesikkerhet med Philips Hue.

Philips Hue Secure kameraer kommer med umiddelbar, gratis tilgang til standardfunksjoner, inkludert direktesending, lys- og lydalarmer, umiddelbare varsler og mer.
Få 30 dager med videohistorikk, pluss avanserte funksjoner som aktivitetssoner, videoklipp og enda smartere varsler. Få dette abonnementet på opptil to kameraer og betal per kamera.
Få 60 dager med videohistorikk, pluss avanserte funksjoner som aktivitetssoner, videoklipp og smartere varsler. Få dette abonnementet på opptil 10 kameraer og betal en fast pris for alle.

Sammenlign hjemmesikkerhetsabonnementer

Direktestrømming via app eller skjermer fra en stemmepartner

Lys- og lydalarm¹ ²

Umiddelbare bevegelsesvarsler¹

End-to-end-kryptering

Blackout-soner

Videobilder

Automatisk aktivering/deaktivering når du er hjemme eller borte

Bevegelsesbevisst: bruk lys som sensorer² ⁴

Oppdager røykvarslere og utløser lys for å varsle deg

Etterfølgende klippopptak

Aktivitetssoner

AI-drevet person-, dyr-, kjøretøy- og pakkedeteksjon

KI-drevne smartalarmer

Videologg

30 dager
60 dager

Kameraer

Alle kameraer
Betal for hvert kamera
Alle kameraer³

Lås opp avanserte funksjoner med en plan

Et videoopptak fra et Hue 2K Secure kamera som viser en kvinne som går over en terrasse.

Videoklippopptak

Med en plan begynner kameraet å ta opp så snart bevegelse registreres, og krypterer deretter videoen, lagrer den i skyen og lar deg eksportere den til mobilenheten din.
Aktivitets- og pakkesoner

Aktivitets- og pakkesoner

Opprett en sone for mer detaljerte varsler som forteller deg om en person, pakke eller kjøretøy har utløst kameraet ditt. Du kan til og med ekskludere områder, som for eksempel fortauet, for å unngå unødvendige varsler.
Videologg

Videologg

Velg mellom en 30-dagers eller 60-dagers videologg, og se deretter opptakene kameraet ditt har gjort under bevegelseshendelser oppdaget i løpet av den tiden.
En svart Hue Bridge Pro smarthjem-hub

Oppgrader til Hue Bridge Pro – gjør lysene dine bevegelsesbevisste

Gjør lysene dine smartere med Hue Bridge Pro. Gjør dem om til bevegelsesbevisste sensorer som reagerer på bevegelse, sender varsler og lyser opp øyeblikket. I tillegg kan du låse opp lysalarmer, etterligning av tilstedeværelse og andre lysfunksjoner – alt fra systemet du allerede stoler på.

Kjøp Hue Bridge Pro

Sjekk ut planer i Philips Hue appen

Er du klar til å få mest mulig ut av Secure kameraet ditt? Abonnementer er tilgjengelige i App- eller Play-butikken via Hue appen. For å abonnere på et abonnement, åpne Hue appen og gå til Innstillinger > Sikkerhet > Abonnementer.

Spørsmål og svar

¹Hue Bridge kreves.

²Philips Hue belysning kreves.

³Maks 10 kameraer.

⁴Hue Bridge Pro kreves.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

