Når du parer Philips Hue med Apple Home, kan du bruke Siri til å styre lysene med stemmen.
Hvilke Siri-talekommandoer trenger du?
De 10 mest brukte Sirikommandoen for Philips Hue
- Skru på lyset.
- Skru lysene av.
- Skru av lysene nede.
- Skru lysene i stuen helt opp.
- Juster lysstyrken nede til 50 %.
- Hvilke lys står på i stuen?
- Gjør lysene på soverommet blå.
- God morgen.
- God natt.
- Slå på Read i stuen.
Grunnleggende Siri-kommandoer
- Finn all Hue-belysningen min.
- Slå på skrivebordslampen.
- Står lysene på nede?
- Gjør stuelyset lysere.
Siri fargekommandoer
- Gjør lyset i stuen lyseblått.
- Sett på gullfarget lys i gangen.
- Gjør lysene mine limegrønne.
- Sett på lilla stuebelysning.
- Gjør nattbordslampen min rosa.
- Gjør kjøkkenlyset oransje.
Philips Hue-smartlys har 16 millioner farger, så vær kreativ i fargene du ber Siri om å angi. Velg mer obskure farger som purpurrød, lakserosa rosa, turkis, cyan, himmelblå, magenta, chartreuse eller lavendel for å virkelig tilpasse hjemmet ditt.
Lysoppskrift og scenekommandoer
- Sett lysene på kjøkkenet til Energize.
- Slå på Ocean Dawn i stuen.
- Sett på Savanna Sunset i lesekroken.
- Slå på Autumn Gold i stuen.
- Slå på Blue Lagoon på soverommet.
Utover en farge kan du bruke talekommandoer til å angi lysoppskrifter, håndlaget av lysdesignere for å tilby det beste lyset for dine daglige aktiviteter, eller scener, som tilbyr en kombinasjon av farger. Før du kan bruke disse kommandoene, må du lagre scenene du vil bruke i HomeKit.
Hue sync box-kommandoer
- Slå på Hue sync box.
- Slå av Hue sync box.
- Still inn Hue sync box for å starte.
- Sett Hue sync box til stopp.
- Sett Hue sync box til PlayStation 4.
- Sett intensiteten for Hue sync box til subtil.
- Sett Hue sync box-intensiteten til moderat.
- Still Hue sync box-intensitet til høy.
- Still Hue sync box-intensitet til intens.
- Sett Hue sync box til spill/video/musikk.