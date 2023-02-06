Siri-talekommandoer for Philips Hue

Siri-talekommandoer for Philips Hue

Når du parer Philips Hue med Apple Home, kan du bruke Siri til å styre lysene med stemmen.

De 10 mest brukte Sirikommandoen for Philips Hue

  • Skru på lyset.
  • Skru lysene av.
  • Skru av lysene nede.
  • Skru lysene i stuen helt opp.
  • Juster lysstyrken nede til 50 %.
  • Hvilke lys står på i stuen?
  • Gjør lysene på soverommet blå.
  • God morgen.
  • God natt.
  • Slå på Read i stuen.

Grunnleggende Siri-kommandoer

  • Finn all Hue-belysningen min.
  • Slå på skrivebordslampen.
  • Står lysene på nede?
  • Gjør stuelyset lysere.

Siri fargekommandoer

  • Gjør lyset i stuen lyseblått.
  • Sett på gullfarget lys i gangen.
  • Gjør lysene mine limegrønne.
  • Sett på lilla stuebelysning.
  • Gjør nattbordslampen min rosa.
  • Gjør kjøkkenlyset oransje.

Philips Hue-smartlys har 16 millioner farger, så vær kreativ i fargene du ber Siri om å angi. Velg mer obskure farger som purpurrød, lakserosa rosa, turkis, cyan, himmelblå, magenta, chartreuse eller lavendel for å virkelig tilpasse hjemmet ditt.

Lysoppskrift og scenekommandoer

  • Sett lysene på kjøkkenet til Energize.
  • Slå på Ocean Dawn i stuen.
  • Sett på Savanna Sunset i lesekroken.
  • Slå på Autumn Gold i stuen.
  • Slå på Blue Lagoon på soverommet.

Utover en farge kan du bruke talekommandoer til å angi lysoppskrifter, håndlaget av lysdesignere for å tilby det beste lyset for dine daglige aktiviteter, eller scener, som tilbyr en kombinasjon av farger. Før du kan bruke disse kommandoene, må du lagre scenene du vil bruke i HomeKit.

Hue sync box-kommandoer

  • Slå på Hue sync box.
  • Slå av Hue sync box.
  • Still inn Hue sync box for å starte.
  • Sett Hue sync box til stopp.
  • Sett Hue sync box til PlayStation 4.
  • Sett intensiteten for Hue sync box til subtil.
  • Sett Hue sync box-intensiteten til moderat.
  • Still Hue sync box-intensitet til høy.
  • Still Hue sync box-intensitet til intens.
  • Sett Hue sync box til spill/video/musikk.
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