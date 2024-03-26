Support
5 kreative bruksområder for lyspærer som skifter farge

5 kreative bruksområder for lyspærer som skifter farge

1. mars 2024

Smarte fargeskiftende lyspærer er kjent for sin allsidighet, enkle kontroller og millioner av lysfarger - men hva kan du gjøre med alle disse fargene? Sjekk ut alle disse innovative måtene å få mest mulig ut av dine LED-fargeskiftende lyspærer.

Sett dynamiske scener

I Philips Hue-appen (det noen kan kalle den fargeskiftende lyspære-appen) kan du bla gjennom en rekke farger og lysstyrkenivåer med dynamiske scener. Bare velg en fargescene du har lagt til i Mine scener fra scenegalleriet og trykk på avspillingsknappen som vises over scenekortet. Du kan til og med redigere tempoet det skifter fra en farge til en annen ved å trykke på ikonet med tre prikker. Prøv det på neste sammenkomst og pynt festen med dynamiske scener!

Et par sitter i en sofa foran en TV med smartlys i farger som kaster lys på veggen

Opplev underholdning på neste nivå

For å få en av de beste opplevelsene med fargeskiftende lyspærer med Philips Hue trenger du en Bridge. Da får du tilgang til alle smartbelysningsfunksjonene, inkludert synkronisering, som gjør det mulig å synkronisere de fargeskiftende lysene med innholdet på skjermen og gi liv til det som skjer på TV-en eller datamaskinen, slik at du får et lysshow uten like. 

Skap en fengslende atmosfære ved å synkronisere lysene dine med skjermen. Du kan synkronisere smartlysene dine med TV-en eller PC-skjermen ved å koble dem til Philips Hue Play HDMI-synkroniseringsboksen for TV eller PC. Eller du kan installere Hue Sync TV-appen eller laste ned Hue Sync-skrivebordsappen på PC-en din for å skape en dynamisk visuell opplevelse som utfyller innholdet på skjermen.

Lys idé: Skal du ha fest? Få gjestene til å snakke – og danse! – ved å synkronisere fargeskiftende lys med spillelisten din. Synkroniser musikken med Spotify, og se hvordan lysene danser, lyser opp, dempes og skifter farge i takt med rytmen.

Lag designdetaljer med fargeskiftende lyspærer

Smarte, fargeskiftende lyspærer kan bidra til å skape den rette stemningen – men de kan også være en del av innredningen i hjemmet ditt. Få farget lys under bokhyllene dine ved hjelp av lightstrips, og skap en stemningsfull bakgrunnsbelysning for bøker og dekor. Skap et iøynefallende blikkfang ved å rette det fargede lyset mot planter eller kunstverk, eller la fargerikt lys skinne på tomme vegger for å skape en unik veggvaskende effekt.

Kvinne som står ved en bakgrunnsbelyst bokhylle og viser bøker og ornamenter

Bruk fargeskiftende lyspærer som en timer

I stedet for å bruke den slitsomme lyden av en alarm som timer, kan du bruke LED-pærer som skifter farge. Fyll stuen med lilla lys for å fortelle barna at de må spille ferdig det siste spillet før leggetid – og bytt til en mørkere lillafarge fem minutter senere for å fortelle dem at tiden er ute. Hvis du er miljøbevisst, kan du bruke lyset til å holde deg i rute: Still inn en timer for dusjen, slik at lyset lyser rødt (eller grønt!) når du har gått over den fastsatte tidsgrensen.

Ta med smarte, fargeskiftende lyspærer utendørs

Forvandle uteområdet til en egen destinasjon ved hjelp av forhåndsinnstilte lysscener i Philips Hue-appen. Utendørs lyspærer med fargeskiftende lys kan skape det perfekte bakteppet for takeaway-sushi ved å lyse opp bakgården i de livlige røde, blå og lilla lysene i Osaka-lysscenen. Få ferietrøbbelet til å forsvinne ved å ta med deg stranden hjem med Honolulu- eller Palm Beach-scenene – eller kjøl ting ned en varm kveld med Arctic aurora.

Se alle artikler
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay