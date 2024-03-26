For å få en av de beste opplevelsene med fargeskiftende lyspærer med Philips Hue trenger du en Bridge. Da får du tilgang til alle smartbelysningsfunksjonene, inkludert synkronisering, som gjør det mulig å synkronisere de fargeskiftende lysene med innholdet på skjermen og gi liv til det som skjer på TV-en eller datamaskinen, slik at du får et lysshow uten like.

Skap en fengslende atmosfære ved å synkronisere lysene dine med skjermen. Du kan synkronisere smartlysene dine med TV-en eller PC-skjermen ved å koble dem til Philips Hue Play HDMI-synkroniseringsboksen for TV eller PC. Eller du kan installere Hue Sync TV-appen eller laste ned Hue Sync-skrivebordsappen på PC-en din for å skape en dynamisk visuell opplevelse som utfyller innholdet på skjermen.

Lys idé: Skal du ha fest? Få gjestene til å snakke – og danse! – ved å synkronisere fargeskiftende lys med spillelisten din. Synkroniser musikken med Spotify, og se hvordan lysene danser, lyser opp, dempes og skifter farge i takt med rytmen.