Philips Hue og Matter

Hue-pærer med Matter-støtte

Du kan nå koble Matter-aktiverte lyspærer direkte til smarthjem-økosystemet ditt. Få en enklere tilkobling mellom Philips Hue produkter og andre smartprodukter med Matter.

Matter er en ny standard for tilkoblede ting, og tilbyr pålitelig og sikker interoperabilitet mellom støttede smarthjemenheter. For å dra nytte av denne integrasjonen trenger du Matter-aktiverte Hue-pærer (se etter Matter-logoen på pærene) og en Thread Border Router, for eksempel Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4. generasjon), Nanoleaf eller Google Nest Hub.