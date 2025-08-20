Materie er basert på prinsippene om enkelhet, pålitelighet, interoperabilitet og sikkerhet. Det er et kvalitetsstempel at enheter bygget på denne protokollen vil fungere sømløst sammen, både nå og langt inn i fremtiden.
Philips Hue og Matter
Koble Hue til smarthjemprodukter og økosystemer med Matter
Matter gjør det enklere å koble sammen Philips Hue-produkter og andre smarthjemprodukter. Det gir enklere interoperabilitet mellom støttede smarthjemenheter på en pålitelig og sikker måte.
Har du en Hue Bridge eller Bridge Pro? De støtter allerede Matter
Hue Bridge og Bridge Pro låser opp alt – inkludert Matter. Bridge er oppdatert for å støtte Matter, noe som betyr at Hue-lysene og -tilbehøret ditt automatisk også støtter Matter.¹
Hue-pærer med Matter-støtte
Du kan nå koble Matter-aktiverte lyspærer direkte til smarthjem-økosystemet ditt. Få en enklere tilkobling mellom Philips Hue produkter og andre smartprodukter med Matter.
Matter er en ny standard for tilkoblede ting, og tilbyr pålitelig og sikker interoperabilitet mellom støttede smarthjemenheter. For å dra nytte av denne integrasjonen trenger du Matter-aktiverte Hue-pærer (se etter Matter-logoen på pærene) og en Thread Border Router, for eksempel Apple HomePod Mini, Amazon Echo Smart Speakers (4. generasjon), Nanoleaf eller Google Nest Hub.
Enkel integrering med andre smarthjemenheter
Du kan koble til alle favorittene – Amazon Alexa, Apple Home og Google Assistant – i tillegg til andre smarthjemenheter og apper som støtter Matter.
Førende innen smartbelysning
Philips Hue og morselskapet vårt, Signify, er medlemmer av styret til Connectivity Standard Alliance (tidligere kjent som Zigbee Alliance). Som et aktivt medlem av Matters styringskomité har vi bidratt til utvikling, testing og standardisering av denne nye standarden.
Det du trenger
Har du allerede en Bridge eller Bridge Pro? Da er du klar! Du får programvareoppdateringen som aktiverer Matter automatisk, så du trenger ikke noe mer.
Alle Philips Hue-produkter – inkludert både nye og eksisterende – fungerer med Matter hvis de kobles til via Hue Bridge.²
Spørsmål og svar
Hva er fordelene med Matter?
Hvilke Hue-produkter fungerer med Matter?
Trenger jeg en Philips Hue Bridge for å koble til enhetene mine via Matter?
Hvordan kobler jeg til med Matter?
Er det noen maskinvarekrav for å bruke Matter med Philips Hue?
Vil integreringene mine for smarte hjem fungere raskere med Matter?
Få støtte
Vi er alltid glade for å hjelpe! Hvis du trenger mer støtte for å bruke Philips Hue og Matter, sjekk ut flere spørsmål og svar eller ta kontakt med oss.
- Philips Hue Play HDMI Sync Box og hjulet på Tap dial switch støtter ikke Matter.
- Siden det er Philips Hue Bridge som muliggjør Matter-støtte, kan ikke produkter som er koblet til via Bluetooth brukes med Matter.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.